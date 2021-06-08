MEBBİS son dakika: İl içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman? 2021 tayin yer değiştirme nasıl yapılır?

Son dakika... Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvuru takvimi açıklandı. İl içi ve il dışı atama için başvuru yapacak olan öğretmenler, konu ile ilgili detayları araştırıyor. MEB PGM tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Öğretmenlerin yakından takip ettiği tayinler ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, il içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman? 2021 tayin yer değiştirme nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 12:15 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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