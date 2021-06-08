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Haberler Galeri MEBBİS son dakika: İl içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman? 2021 tayin yer değiştirme nasıl yapılır?

MEBBİS son dakika: İl içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman? 2021 tayin yer değiştirme nasıl yapılır?

Son dakika... Öğretmenlerin isteğe bağlı yer değiştirme başvuru takvimi açıklandı. İl içi ve il dışı atama için başvuru yapacak olan öğretmenler, konu ile ilgili detayları araştırıyor. MEB PGM tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Öğretmenlerin yakından takip ettiği tayinler ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, il içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman? 2021 tayin yer değiştirme nasıl yapılır? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 08.06.2021 12:15 Güncelleme Tarihi: 08.06.2021 12:15
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MEBBİS son dakika: İl içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman? 2021 tayin yer değiştirme nasıl yapılır?

Son dakika... İl içi ve il dışı atama başvruları ne zaman? Öğretmen tayinleri hangi tarihlerde yapılacak? 2021 yılına ilişkin öğretmenlerin iller arası ve il içi isteğe bağlı yer değiştirme duyurusu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi eğitim kurumlarında görev yapan kadrolu öğretmenlerin, 2021 yılı isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin süreç belli oldu. Peki, il içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman? 2021 tayin yer değiştirme nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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MEBBİS son dakika: İl içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman? 2021 tayin yer değiştirme nasıl yapılır?

İL İÇİ ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İl içi atama başvuruları 8-14 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atama sonuçları 16 Temmuz'da açıklanacak. Görevden ayrılma işlemleri ise 2 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla yapılacak.

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MEBBİS son dakika: İl içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman? 2021 tayin yer değiştirme nasıl yapılır?

İL DIŞI ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İl dışı atama başvuruları 29 Temmuz - 2 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Atama sonuçları 3 Ağustos'ta açıklanacak. Görevden ayrılma işlemleri ise 4 Ağustos 2021 tarihi itibarıyla yapılacak.

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MEBBİS son dakika: İl içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman? 2021 tayin yer değiştirme nasıl yapılır?

İL İÇİ ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

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MEBBİS son dakika: İl içi ve il dışı atama başvuruları ne zaman? 2021 tayin yer değiştirme nasıl yapılır?

İL DIŞI ATAMA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,

2. 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.