Yeni normalleşme için kritik süreç! Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 17 Mayıs Pazartesi sonrası...

Yeni normalleşme ne zaman başlayacak? Tam kapanmanın bitmesine kısa bir süre kala gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. 17 Mayıs'ta bitecek tam kapanma süreci ile birlikte normalleşmenin hangi tarihte başlayacağı ve nasıl olacağı merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri ve açıklamaları yazımızda ele aldık. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 17 Mayıs Pazartesi sonrası yasaklar kalkacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 17:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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