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Haberler Galeri Yeni normalleşme için kritik süreç! Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 17 Mayıs Pazartesi sonrası...

Yeni normalleşme için kritik süreç! Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 17 Mayıs Pazartesi sonrası...

Yeni normalleşme ne zaman başlayacak? Tam kapanmanın bitmesine kısa bir süre kala gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi. 17 Mayıs'ta bitecek tam kapanma süreci ile birlikte normalleşmenin hangi tarihte başlayacağı ve nasıl olacağı merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmeleri ve açıklamaları yazımızda ele aldık. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 17 Mayıs Pazartesi sonrası yasaklar kalkacak mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 17:07
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Yeni normalleşme için kritik süreç! Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 17 Mayıs Pazartesi sonrası...

Yeni normalleşme için kritik haftaya giriliyor. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma süreci 17 Mayıs'ta sona erecek. Tam kapanmanın bitmesine kısa süre kala, yeni normalleşme süreci ile ilgili son gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Normalleşme ile ilgili kararlar Kabine Toplantısı'nda belli olacak. Peki, Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 17 Mayıs Pazartesi sonrası yasaklar kalkacak mı? İşte cevaplar...

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Yeni normalleşme için kritik süreç! Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 17 Mayıs Pazartesi sonrası...

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

Hemen şunu belirtelim ki, Kabine Toplantısının hangi tarihte yapılacağı henüz belli olmadı. Kulislerde dolaşan bilgiye göre, Kabine Toplantısı'nın 17 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilmesi planlanıyor. Konu hakkında resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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Yeni normalleşme için kritik süreç! Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 17 Mayıs Pazartesi sonrası...

YENİ NORMALLEŞME NASIL OLACAK?

Kabine Toplantısı'nda normalleşme takviminin hazırlanması bekleniyor. Vaka sayısındaki son duruma göre, okullarda yüz yüze eğitim, seyahat kısıtlaması, kafe, restoran gibi iş yerlerinin faaliyetleri, 19 Mayıs'ta hangi tedbirlerin uygulanacağı gibi detayların görüşülmesi bekleniyor.

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Yeni normalleşme için kritik süreç! Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 17 Mayıs Pazartesi sonrası...

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN KONTROLLÜ NORMALLEŞME AÇIKLAMASI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kontrollü normalleşme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İnşallah, salgını kontrol altına almış olarak bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz. Aşı başta olmak üzere salgın tehdidine karşı gereken her yöntemi kullanacağız. Bunun zorlu ama arkası aydınlık bir imtihan olduğu bilinciyle hareket ediyoruz."

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Yeni normalleşme için kritik süreç! Kabine Toplantısı ne zaman yapılacak? 17 Mayıs Pazartesi sonrası...

TAM KAPANMA UZATILACAK MI?

Tam kapanma sürecini son derece net ve şeffaf yürüttüklerini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Aslında tamamen veriye dayalı yürüttüğümüz bir süre. Sağlık Bakanlığı bizle günlük verileri sürekli paylaşıyor. Tabii biz olabildiğince bu salgın döneminde tam kapanmaya girmeden yönetmeye çalıştık; çünkü bunun ekonomik boyutu da olduğu için" dedi.