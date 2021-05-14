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Haberler Galeri 17 Mayıs'ta tüm kısıtlamalar kalkacak mı? Spor salonları, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte açılacak mekanlar...

17 Mayıs'ta tüm kısıtlamalar kalkacak mı? Spor salonları, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte açılacak mekanlar...

17 Mayıs'ta tüm kısıtlamalar kalkacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 Mayıs Pazartesi günü tam kapanma için son gün olacak. Vatandaşlar Pazartesi günü yasakların kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Haftanın ilk gününde Kabine toplantısından çıkacak kararlar bekleniyor. İşyeri sahipleri gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, 17 Mayıs'ta tüm kısıtlamalar kalkacak mı? Spor salonları, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte açılacak mekanlar...

Giriş Tarihi: 14.05.2021 17:44 Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 17:49
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17 Mayıs'ta tüm kısıtlamalar kalkacak mı? Spor salonları, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte açılacak mekanlar...

17 Mayıs'ta tüm kısıtlamalar kalkacak mı? Spor salonları, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Toplantıda, vaka sayıları ve salgınla mücadeledeki son durum göz önünde bulundurulacak. 17-18-19 Mayıs tarihlerinde hangi kısıtlamaların kalkacağı merakla takip ediliyor. İşte, 17 Mayıs'ta tüm kısıtlamalar kalkacak mı? Spor salonları, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte açılacak mekanlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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17 Mayıs'ta tüm kısıtlamalar kalkacak mı? Spor salonları, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte açılacak mekanlar...

Sokağa çıkma yasağının ne zaman bittiğine ve 17-18-19 Mayıs tarihlerinde kısıtlama uygulanıp uygulanmayacağına yönelik Başkan Erdoğan bir açıklama yaptı.

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17 Mayıs'ta tüm kısıtlamalar kalkacak mı? Spor salonları, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte açılacak mekanlar...

Açıklamasında pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takviminin uygulamaya başlayacağını belirten Erdoğan, ''Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir'' dedi.

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17 Mayıs'ta tüm kısıtlamalar kalkacak mı? Spor salonları, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte açılacak mekanlar...

Kontrollü normalleşmeyle birlikte atılacak adımlar pazartesi günü Başkan Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek kabine toplantısının ardından açıklanacak.

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17 Mayıs'ta tüm kısıtlamalar kalkacak mı? Spor salonları, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte açılacak mekanlar...

Bayram mesajı yayımlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, bu sürece ilişkin önemli bir mesaj vererek "Kısıtlamaların kademeli olarak kalkacağı günlere ulaşıyoruz" ifadelerine yer vermişti.