17 Mayıs'ta tüm kısıtlamalar kalkacak mı? Spor salonları, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Toplantıda, vaka sayıları ve salgınla mücadeledeki son durum göz önünde bulundurulacak. 17-18-19 Mayıs tarihlerinde hangi kısıtlamaların kalkacağı merakla takip ediliyor. İşte, 17 Mayıs'ta tüm kısıtlamalar kalkacak mı? Spor salonları, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte açılacak mekanlar...