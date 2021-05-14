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17 Mayıs'ta tüm kısıtlamalar kalkacak mı? Spor salonları, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte açılacak mekanlar...
17 Mayıs'ta tüm kısıtlamalar kalkacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 Mayıs Pazartesi günü tam kapanma için son gün olacak. Vatandaşlar Pazartesi günü yasakların kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. Haftanın ilk gününde Kabine toplantısından çıkacak kararlar bekleniyor. İşyeri sahipleri gelecek açıklamaları yakından takip ediliyor. İşte, 17 Mayıs'ta tüm kısıtlamalar kalkacak mı? Spor salonları, berberler ve kuaförler ne zaman açılacak? İşte açılacak mekanlar...
Giriş Tarihi: 14.05.2021 17:44Güncelleme Tarihi: 14.05.2021 17:49