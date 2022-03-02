Yeni normalleşme başlıyor... Maske yasağı kalktı mı? 2022 maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Maske yasağı kalktı mı? Kovid-19'a karşı en önemli mücadele yöntemi olarak kullanılan maskelerin kaldırılması gündemde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısında kısıtlamalar ile ilgili değerlendirmelerin yapılacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler maskelere çevrildi. Peki, maske yasağı kalktı mı? 2022 maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.03.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 16:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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