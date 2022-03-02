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Haberler Galeri Yeni normalleşme başlıyor... Maske yasağı kalktı mı? 2022 maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Yeni normalleşme başlıyor... Maske yasağı kalktı mı? 2022 maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Maske yasağı kalktı mı? Kovid-19'a karşı en önemli mücadele yöntemi olarak kullanılan maskelerin kaldırılması gündemde. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün gerçekleştirilecek Bilim Kurulu toplantısında kısıtlamalar ile ilgili değerlendirmelerin yapılacağını açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler maskelere çevrildi. Peki, maske yasağı kalktı mı? 2022 maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2022 16:09 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 16:09
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Yeni normalleşme başlıyor... Maske yasağı kalktı mı? 2022 maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

Maske kalktı mı? Kovid-19'un hayatımıza girmesiyle birlikte, kapalı alanlar da virüs bulaşma oranının arttığı için maske takma zorunluluğu getirilmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske zorunluluğu ile birlikte birçok konunun Bilim Kurulu'nda görüşüleceğini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından gözler maskelere çevrildi. Peki, maske yasağı kalktı mı? 2022 maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni normalleşme başlıyor... Maske yasağı kalktı mı? 2022 maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Maske zorunluluğu ile ilgili detaylar Bilim Kurulu toplantısının ardından belli olacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat 18.00'de alınan yeni kararları açıklayacak. Detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'de olacak.

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Yeni normalleşme başlıyor... Maske yasağı kalktı mı? 2022 maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Kısıtlamalarla ilgili yeni kararların görüşüleceği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 16.00'da başlayacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca saat 18.00'de açıklama yapacak.

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Yeni normalleşme başlıyor... Maske yasağı kalktı mı? 2022 maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

"DEĞİŞİKLİKLERİN ZAMANI GELDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk vaka açıklamasını paylaştığı "Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır." sözünün altına 2 Mart 2022 tarihini ekleyerek "Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi. (Detaylar SAAT 18.00'DA, basın açıklamasında" ifadelerini kullandı.

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Yeni normalleşme başlıyor... Maske yasağı kalktı mı? 2022 maske takma zorunluluğu ne zaman kalkacak?

BİRÇOK KONU ELE ALINACAK

Bakan Koca, saat 18.00'da yapılacak basın açıklamasında maske konusunun da ele alınacağı duyurarak, pek çok konunun görüşüleceğini bildirdi.

İşte alınması beklenen kararlar: