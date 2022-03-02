Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan paylaşımlar sonrası gözler Bilim Kurulu'na çevrildi. Kısıtlamalara yönelik yeni kararların alınacağı bilgisini veren Bakan Koca'nın hangi açıklamaları yapacağı heyecanla bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 2 Mart 2022 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...