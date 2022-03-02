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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 2 Mart 2022 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadelede alınan yeni kararları açıklayacak. Yeni değişikliklerin yapılacağı bilgisini veren Bakanı Koca'nın açıklayacağı kararlar merakla bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 2 Mart 2022 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2022 15:10 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 16:06
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 2 Mart 2022 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan paylaşımlar sonrası gözler Bilim Kurulu'na çevrildi. Kısıtlamalara yönelik yeni kararların alınacağı bilgisini veren Bakan Koca'nın hangi açıklamaları yapacağı heyecanla bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 2 Mart 2022 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 2 Mart 2022 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SAAT KAÇTA AÇIKLAMA YAPACAK?

Kısıtlamalarla ilgili yeni kararların görüşüleceği Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı saat 16.00'da başlayacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca saat 18.00'de açıklama yapacak.

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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 2 Mart 2022 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

"DEĞİŞİKLİKLERİN ZAMANI GELDİ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Mart 2020 tarihinde Türkiye'de ilk vaka açıklamasını paylaştığı "Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda bir düzene sokmaktır." sözünün altına 2 Mart 2022 tarihini ekleyerek "Hayatımızı yeniden düzenlemek için gerekli değişiklikleri yapmanın zamanı geldi. (Detaylar SAAT 18.00'DA, basın açıklamasında" ifadelerini kullandı.

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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 2 Mart 2022 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

BİRÇOK KONU ELE ALINACAK

Bakan Koca, saat 18.00'da yapılacak basın açıklamasında maske konusunun da ele alınacağı duyurarak, pek çok konunun görüşüleceğini bildirdi.

İşte alınması beklenen kararlar:

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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 2 Mart 2022 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?

1-) HES kodunun kaldırılması

2-) PCR testinin ve maske uygulamasının gözden geçirilmesi,

3-) Tedbirlerin gevşetilmesi ile vaka sayılarının durumu sonucunda Bilim Kurulu'nun vereceği karara göre müjdeli haber açıklanacak.