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Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 2 Mart 2022 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak?
Bilim Kurulu toplantısı ne zaman, saat kaçta? Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 ile mücadelede alınan yeni kararları açıklayacak. Yeni değişikliklerin yapılacağı bilgisini veren Bakanı Koca'nın açıklayacağı kararlar merakla bekleniyor. Peki, Bilim Kurulu toplantısı ne zaman? 2 Mart 2022 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta açıklama yapacak? İşte cevaplar...