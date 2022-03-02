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Haberler Galeri OGM 5 bin işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? 2022 Orman Genel Müdürlüğü yangın işçisi alımı şartları neler?

OGM 5 bin işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? 2022 Orman Genel Müdürlüğü yangın işçisi alımı şartları neler?

OGM işçi alımı başvuru ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 5 bin işçi alımı yapılacak. Bakan Bekir Pakdemirli'nin müjdeli haberi duyurmasının ardından gözler başvuru tarhi ve şartlara çevrildi. OGM işçi alımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, OGM 5 bin işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? 2022 Orman Genel Müdürlüğü yangın işçisi alımı şartları neler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 16:32
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OGM 5 bin işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? 2022 Orman Genel Müdürlüğü yangın işçisi alımı şartları neler?

OGM 5 bin işçi alımı başvuru tarihi, son günlerde en çok aranılanlar arasında yer alıyor. Orman Genel Müdürlüğü bünyesine yapılacak 5 bin işçi alımı için heyecanlı bekleyiş başladı. Yangın işçisi kadrosuna yapılacak işçi alımı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, OGM 5 bin işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? 2022 Orman Genel Müdürlüğü yangın işçisi alımı şartları neler? İşte haberin detayları...

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OGM 5 bin işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? 2022 Orman Genel Müdürlüğü yangın işçisi alımı şartları neler?

OGM 5 BİN İŞÇİ ALIMI BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

Hemen şunu belirtelim ki, OGM 5 bin yangın işçisi alımı için başvuru tarih henüz açıklanmadı. Birkaç gün içerisinde ilanın yayınlanması ve başvuru tarihinin açıklanması bekleniyor.

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OGM 5 bin işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? 2022 Orman Genel Müdürlüğü yangın işçisi alımı şartları neler?

OGM YANGIN İŞÇİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Orman Genel Müdürlüğü bünyeine yapılacak yangın işçisi için şartlar henüz açıklanmadı. Bir önceki alımlarda ise şartlar şu şekildeydi:

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OGM 5 bin işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? 2022 Orman Genel Müdürlüğü yangın işçisi alımı şartları neler?

* Türk vatandaşı olmak,

* 18 yaşını tamamlamış olmak,

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OGM 5 bin işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? 2022 Orman Genel Müdürlüğü yangın işçisi alımı şartları neler?

* Başvuru yapacak adayların, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,