OGM 5 bin işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? 2022 Orman Genel Müdürlüğü yangın işçisi alımı şartları neler?

OGM işçi alımı başvuru ne zaman? Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde bulunan Orman Genel Müdürlüğü'nde istihdam edilmek üzere 5 bin işçi alımı yapılacak. Bakan Bekir Pakdemirli'nin müjdeli haberi duyurmasının ardından gözler başvuru tarhi ve şartlara çevrildi. OGM işçi alımı ile ilgili merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, OGM 5 bin işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? 2022 Orman Genel Müdürlüğü yangın işçisi alımı şartları neler? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 02.03.2022 16:32 Güncelleme Tarihi: 02.03.2022 16:32 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL