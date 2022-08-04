04 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yeni KPSS takvimi: 2022 KPSS Lisans ne zaman yapılacak? Ertelenen KPSS için başvuru ve sınav ücreti alınacak mı?

Yeni KPSS takvimi: 2022 KPSS Lisans ne zaman yapılacak? Ertelenen KPSS için başvuru ve sınav ücreti alınacak mı?

Ertelenen KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları iptal edildi. 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak oturumlar için de erteleme kararı alındı. Bu gelişmelerin ardından yeni KPSS takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 KPSS Lisans ne zaman yapılacak? Ertelenen KPSS için başvuru ve sınav ücreti alınacak mı? İşte 2022 yeni KPSS takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:12 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 13:12
  • 1
  • 11
Yeni KPSS takvimi: 2022 KPSS Lisans ne zaman yapılacak? Ertelenen KPSS için başvuru ve sınav ücreti alınacak mı?

KPSS Lisans ne zaman yapılacak? 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarında bazı soruların bir yayınevindeki deneme sorularıyla aynı olması iddialarının ardından inceeme başlatıldı. Yapılan incelemeler sonrası ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 31 Temmuz'da yapılan KPSS ile 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak oturumların ertelendiği duyuruldu. Peki, 2022 KPSS Lisans ne zaman yapılacak? Ertelenen KPSS için başvuru ve sınav ücreti alınacak mı? İşte yeni KPSS takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Yeni KPSS takvimi: 2022 KPSS Lisans ne zaman yapılacak? Ertelenen KPSS için başvuru ve sınav ücreti alınacak mı?

ERTELENEN KPSS LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK?

Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecek.

Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri ile Alan Bilgisi, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumlarının hangi tarihte yapılacağı açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak. Yeni takvim 17 Eylül'de belli olacak.

  • 3
  • 11
Yeni KPSS takvimi: 2022 KPSS Lisans ne zaman yapılacak? Ertelenen KPSS için başvuru ve sınav ücreti alınacak mı?

ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN KPSS AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖSYM Başkanlığına atanan Ersoy, görevine başladı. Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle bugün itibarıyla Türkiye'nin en güzide kurumlarından biri olan ÖSYM Başkanlığına atandığını belirtti.

  • 4
  • 11
Yeni KPSS takvimi: 2022 KPSS Lisans ne zaman yapılacak? Ertelenen KPSS için başvuru ve sınav ücreti alınacak mı?

ÖSYM'nin her yıl, yükseköğretim kurumları sınavı başta olmak üzere yaklaşık 50 farklı sınavla ortalama 10 milyon adaya hizmet verdiğini ifade eden Ersoy, çok sayıda kamu kurumunun personel ihtiyacının en adil şartlarda temini ve yerleştirmesi konusundaki çalışmaların da ÖSYM tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.

  • 5
  • 11
Yeni KPSS takvimi: 2022 KPSS Lisans ne zaman yapılacak? Ertelenen KPSS için başvuru ve sınav ücreti alınacak mı?

"KPSS adaylarından yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecek"

Kendi alanında dünyanın en kapsamlı hizmetini veren ve en saygın kurumu olan ÖSYM'nin her türlü tartışmanın dışında tutulmasının, devlet-vatandaş ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi bakımından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Ersoy, şöyle devam etti: