Yeni KPSS takvimi: 2022 KPSS Lisans ne zaman yapılacak? Ertelenen KPSS için başvuru ve sınav ücreti alınacak mı?

Ertelenen KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları iptal edildi. 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak oturumlar için de erteleme kararı alındı. Bu gelişmelerin ardından yeni KPSS takvimi araştırılmaya başlandı. Peki, 2022 KPSS Lisans ne zaman yapılacak? Ertelenen KPSS için başvuru ve sınav ücreti alınacak mı? İşte 2022 yeni KPSS takvimi...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:12 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 13:12 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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