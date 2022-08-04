04 Ağustos 2022, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT iptal mi? 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos KPSS sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT iptal mi? 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos KPSS sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT iptal mi, ertelendi mi? sorusu, 31 Temmuz'da yapılan KPSS'nin iptal edilmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2022 KPSS Lisans sınavları hakkında son gelişmeleri açıkladı. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT iptal mi? 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos KPSS sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:22
  • 1
  • 11
KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT iptal mi? 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos KPSS sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT iptal mi? Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın 2022 yılı Lisans oturumlarının yeni takvimi merak ediliyor. 31 Temmuz'da yapılan KPSS'nin iptal edilmesinin ardından 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta gerçekleştirilecek oturumların da ertelenip ertelenmediği merak ediliyor. ÖSYM Başkanı alınan yeni kararı duyurdu. Peki, KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT iptal mi? 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos KPSS sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT iptal mi? 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos KPSS sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

KPSS ALAN BİLGİSİ VE ÖABT ERTELENDİ Mİ?

6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılacak KPSS oturumları ertelendi. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacak. KPSS Alan Bilgisi ve KPSS ÖABT oturumlarının hangi tarihte yapılacağı açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

  • 3
  • 11
KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT iptal mi? 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos KPSS sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

ÖSYM BAŞKANI ERSOY'DAN KPSS AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖSYM Başkanlığına atanan Ersoy, görevine başladı. Ersoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle bugün itibarıyla Türkiye'nin en güzide kurumlarından biri olan ÖSYM Başkanlığına atandığını belirtti.

  • 4
  • 11
KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT iptal mi? 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos KPSS sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

ÖSYM'nin her yıl, yükseköğretim kurumları sınavı başta olmak üzere yaklaşık 50 farklı sınavla ortalama 10 milyon adaya hizmet verdiğini ifade eden Ersoy, çok sayıda kamu kurumunun personel ihtiyacının en adil şartlarda temini ve yerleştirmesi konusundaki çalışmaların da ÖSYM tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.

  • 5
  • 11
KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT iptal mi? 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos KPSS sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

"KPSS adaylarından yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecek"

Kendi alanında dünyanın en kapsamlı hizmetini veren ve en saygın kurumu olan ÖSYM'nin her türlü tartışmanın dışında tutulmasının, devlet-vatandaş ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi bakımından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Ersoy, şöyle devam etti: