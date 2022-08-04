KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT iptal mi? 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos KPSS sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

"KPSS adaylarından yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecek"

Kendi alanında dünyanın en kapsamlı hizmetini veren ve en saygın kurumu olan ÖSYM'nin her türlü tartışmanın dışında tutulmasının, devlet-vatandaş ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi bakımından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Ersoy, şöyle devam etti: