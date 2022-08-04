04 Ağustos 2022, Perşembe
KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT iptal mi? 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos KPSS sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT iptal mi, ertelendi mi? sorusu, 31 Temmuz'da yapılan KPSS'nin iptal edilmesinin ardından araştırılmaya başlandı. Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 2022 KPSS Lisans sınavları hakkında son gelişmeleri açıkladı. Konu hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, KPSS Alan Bilgisi ve ÖABT iptal mi? 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos KPSS sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 04.08.2022 13:22
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