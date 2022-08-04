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Haberler Galeri Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları için geri say ım başladı. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için gerçekleştirilen yazılı sınava katılan binlerce aday, heyecan içinde sonuçları bekliyor. Sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık bir ay geçti. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.08.2022 10:22 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022 10:22
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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 yılında gerçekleştirilecek 3.250 bekçi alımında son viraja girildi. 17 Temmuz'da gerçekleştirilen yazılı sınavın sona ermesi ile birlikte adaylarda heyecanlı bekleyiş başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla gerçekleştirilen yazılı sınavın sonuçları için tarih belirlendi. Peki, bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ayrıntılar haberimizde...

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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları 5 Ağustos 2022 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr ile https://www.pa.edu.tr/ internet adreslerinden öğrenebilecekler.

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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

17 Temmuz 2022 tarihinde yapılan 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavının soru kitapçıkları ve cevap anahtarları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmi internet adresi üzerinden erişime açıldı.

BEKÇİLİK SINAV SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...

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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YAZILI SINAV PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

* Değerlendirme 100 puan üzerinden yapılacak olup yanlış cevap sayısının dörtte biri doğru cevap sayısından çıkarılmasıyla hesaplanan puanlar dikkate alınarak 50 (elli) ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.

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Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

* Sınavda değerlendirme için [Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı) x 100] formüllü kullanılacaktır.

* Başarı puanı hesaplaması sonucu eksi puan alan adayların puanları 0'a (sıfır) tamamlanacaktır.