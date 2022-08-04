Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Bekçilik yazılı sınav sonuçları için geri say ım başladı. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği için gerçekleştirilen yazılı sınava katılan binlerce aday, heyecan içinde sonuçları bekliyor. Sınavın tamamlanmasının ardından yaklaşık bir ay geçti. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Peki, bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte haberin detayları...