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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri "Yeni kararlar an meselesi" Kafeler, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden açılıyor mu? Bu iller dikkat... "Yeni kararlar an meselesi" Kafeler, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden açılıyor mu? Bu iller dikkat...
Kafeler, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde kafeler ve restoranlar için gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mekanlar için il bazında kısıtlamaların kalkabileceği açıklaması heyecan yarattı. Bir süredir paket servis ve gel al hizmeti veren mekanlar için alınacak kararlar bekleniyor. Gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarına çevrildi. İşte, kafeler, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden açılıyor mu? Bu iller dikkat...
Giriş Tarihi: 15.02.2021 22:07
Kafeler, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden açılıyor mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının belirli yaşlar için başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini sürdürmesi sonrasında normalleşme takvimi yeniden gündeme geliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklamaları sonrasında, bazı illerde kısıtlamaların kalkacağı iddiaları gündeme taşındı. Gözler Bilim Kurulu tarafından gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. İşte, kafeler, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden açılıyor mu? Bu iller dikkat...
GALERİ DEVAM EDİYOR SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde birlikte gerçekleşen Toplum Bilim Kurulu ve Koronavinüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Koca, kısıtlamalara yönelik sorulan soruya şu yanıtı verdi;
Vakanın seyri bunu belirleyecek. Ama marttan itibaren de iller bazında vaka sayısına göre birtakım kısıtlamaları kaldırmak, gevşetmek veya artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor ve onu da önümüzdeki 1-2 hafta içerisinde açıklamış oluruz. Bölgesel veya il bazında birtakım kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir.
Öte yandan mutasyon virüse de değinen Koca, istenilen düşüş sağlanırsa, kısıtlamaların hafifletileceğini bildirdi. Koca, "Mutasyonların varlığı kısıtlamalarla ilgili takvimimizi de etkiliyor. İstediğimiz düşüşü yakalarsak kısıtlamaların yine elbette tedbirler eşliğinde hafifletilmesi en önemli gündemimiz." dedi.
RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Henüz restoranların, kafelerin ve lokantaların ne zaman açılacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan vaka sayısını işaret etmişti.