"Yeni kararlar an meselesi" Kafeler, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden açılıyor mu? Bu iller dikkat...

Kafeler, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Pandemi döneminde kafeler ve restoranlar için gelişmeler yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, mekanlar için il bazında kısıtlamaların kalkabileceği açıklaması heyecan yarattı. Bir süredir paket servis ve gel al hizmeti veren mekanlar için alınacak kararlar bekleniyor. Gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarına çevrildi. İşte, kafeler, restoranlar ve kahvehaneler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden açılıyor mu? Bu iller dikkat...