MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin tablet ve 25 GB internet...

Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin eğitimine devam etmesi için tablet yardımı sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 500 bin tabletin Ocak ayı içerisinde dağıtımının tamamlandığını açıkladı. Ayrıca Şubat ayı içerisinde 100 bin tabletin dağıtımının yapılacağı açıklanmıştı. Öğrenciler ve veliler tablet başvurusu için detayları araştırmaya başladı. İşte, ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin tablet ve 25 GB internet...