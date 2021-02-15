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15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin tablet ve 25 GB internet... MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin tablet ve 25 GB internet...
Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin eğitimine devam etmesi için tablet yardımı sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 500 bin tabletin Ocak ayı içerisinde dağıtımının tamamlandığını açıkladı. Ayrıca Şubat ayı içerisinde 100 bin tabletin dağıtımının yapılacağı açıklanmıştı. Öğrenciler ve veliler tablet başvurusu için detayları araştırmaya başladı. İşte, ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin tablet ve 25 GB internet...
Giriş Tarihi: 15.02.2021 22:37 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 22:37
Ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin tablet ve 25 GB internet için başvuru detayları araştırılan konular arasında yer alıyor. Okulların yeniden açılması sonrasında ücretsiz tablet başvurular yeniden gündeme geliyor. MEB tablet başvurusu ile gerekli ekipmanları edinmek isteyen vatandaşlar, internet üzerinden başvurusu süreci ve koşulları için araştırmalarını gerçekleştiriyor. Ücretsiz tablet başvuru için detaylar araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, ücretsiz tablet başvurusu nereden, nasıl yapılır? 500 bin tablet ve 25 GB internet...
GALERİ DEVAM EDİYOR MEB TABLET BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
MEB tablet başvurusu için açıklama yapan Milli Eğitim Bakanlığı, dağıtımın İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin gerçekleştirdiği belirlemeler yapılacağını ifade etti. Sosyal medya üzerinden ve alakasız internet siteleri üzerinden yayınlanan yanıltıcı başvuru ekranlarına ise itibar edilmemesini ifade etti.
Dolayısıyla MEB tablet başvurusu yapılmayacak olup, Milli Eğitim Müdürlüklerinin belirleyeceği ihtiyaç sahibi ailelere otomatik olarak dağıtım gerçekleşecek.
MEB TABLET DAĞITIMI NE ZAMAN?
Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 29 Ocak'ta tablet dağıtımının gerçekleştirildiği illerin yöneticileri ile video konferans yöntemiyle bir araya geldi.
Bakan Selçuk, uzaktan eğitimde internet ve cihaza ulaşamayan tek bir çocuğun dahi kalmaması için çaba sarf ettiklerini belirterek, "TRT EBA televizyonu kanallarımız, yaklaşık 14 bin 500 EBA destek noktamız ve zorlu kış koşullarında bile Türkiye'nin dört bir yanındaki çocuklar için yollarda olan 167 EBA mobil destek aracımızla okulu, çocuklarımızın bulunduğu yere taşıyoruz.