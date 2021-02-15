Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
15 Şubat 2021, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri Bilim Kurulu son dakika: Hangi illerde yasaklar kalkıyor? Kısıtlamalar il ve ilçe olarak kaldırılacak mı? Puanlama listesi... Bilim Kurulu son dakika: Hangi illerde yasaklar kalkıyor? Kısıtlamalar il ve ilçe olarak kaldırılacak mı? Puanlama listesi...
Kısıtlamalar il ve ilçe olarak kaldırılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerel bazlı normalleşme adımlarına işaret etti. İl ve ilçelerin puanlama sistemi sonrasında yerel bazlı normalleşme Bilim Kurulu toplantısında gündeme geldi. Test sayısı, pozitiflik oranı, 7 gün içinde vakalarda azalma ya da artma olup olmadığı tüm donelere bakılacak ve bir puanlama yapılacak. Bu puanlamaya göre de bir renklendirme yapılarak risk haritası oluşturulacak. Ortaya çıkacak duruma göre, il ve ilçelerde normalleşmeye geçiş için adımların atılması planlanıyor. İşte, hangi illerde yasaklar kalkıyor? Kısıtlamalar il ve ilçe olarak kaldırılacak mı? Puanlama listesi...
Giriş Tarihi: 15.02.2021 17:16 Güncelleme Tarihi: 15.02.2021 17:16
Hangi illerde yasaklar kalkıyor? Kısıtlamalar il ve ilçe olarak kaldırılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında, kısıtlamaların kalkacağı tarih merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrasında yerel bazda normalleşme takvimini işaret etti. Bakan Koca, gelecek hafta il bazında vaka sayılarının açıklanacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yerel bazlı normalleşme için önemli aşama kat edildi. Uygulanacak puanlama sistemi sonrasında il bazında normalleşme adımlarının atılması bekleniyor. İşte, hangi illerde yasaklar kalkıyor? Kısıtlamalar il ve ilçe olarak kaldırılacak mı? Puanlama listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR KOMŞU İKİ İLÇEDE FARKLI OLABİLECEK
CNN TÜRK muhabiri Duygu Ayaz Bayram'ın haberine göre, örneğin bir ilde puanlama sistemine göre restoranlar açılabilecek ama yüz yüze eğitim için aranan puan kriteri beklenecek ya da parametrelere göre bir ilçede restoranlar ve kafeler açılabilirken komşu ilçe de kapalı olabilecek. Puanlama sistemi için Sağlık Bakanlığı bir alt yapı oluşturmaya hazırlanıyor. Sistem merkezden takip edilecek ancak yerelde karar mekanizması olabilecek.
Kısıtlı il ve ilçelerde pilot olarak uygulanacak. Benzer bir çalışmayı Milli Eğitim Bakanlığı da yaptı. Bu noktada özellikle il-ilçe bazlı okulların açılmasıyla ilgili geniş kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Özellikle o çalışmada da kaç bin nüfusta kaç vaka sayısı olursa okullar kapalı tutulmalı gibi seçenekler üzerinden sistem anlatıldı. Çalışmanın olgunlaşıp kabine toplantısında kabine üyelerine ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a aktarılması bekleniyor.
YENİ MASKE KARARI
Öte yandan maske kısıtlaması ve cezalarla ilgili ilgili de Yargıtay yeni bir karara imza attı. Bir vatandaşa maske takmadığı gerekçesiyle kesilen idari para cezasının iptali yönünde karar veren Yargıtay, başka bir vatandaşın cezasıyla ilgili ters yönde bir karar aldı.
Sabah gazetesinden Mustafa Sait Özkan ve Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre, Bolu'da maske takmadığı için 900 lira ceza yiyen Nilgün Kızılırmak'ın cezasını kaldıran Sulh Ceza Hakimliği'nin kararını yüksek mahkeme değerlendirdi.