Bilim Kurulu son dakika: Hangi illerde yasaklar kalkıyor? Kısıtlamalar il ve ilçe olarak kaldırılacak mı? Puanlama listesi...

Kısıtlamalar il ve ilçe olarak kaldırılacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerel bazlı normalleşme adımlarına işaret etti. İl ve ilçelerin puanlama sistemi sonrasında yerel bazlı normalleşme Bilim Kurulu toplantısında gündeme geldi. Test sayısı, pozitiflik oranı, 7 gün içinde vakalarda azalma ya da artma olup olmadığı tüm donelere bakılacak ve bir puanlama yapılacak. Bu puanlamaya göre de bir renklendirme yapılarak risk haritası oluşturulacak. Ortaya çıkacak duruma göre, il ve ilçelerde normalleşmeye geçiş için adımların atılması planlanıyor. İşte, hangi illerde yasaklar kalkıyor? Kısıtlamalar il ve ilçe olarak kaldırılacak mı? Puanlama listesi...