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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kabine'de iki yeni Bakanlık!
Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ayrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Giriş Tarihi: 21.04.2021 02:00 Güncelleme Tarihi: 21.04.2021 02:01
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kabine'de iki yeni Bakanlık!
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kabine'de iki yeni Bakanlık!
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kabine'de iki yeni Bakanlık!
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kabine'de iki yeni Bakanlık!
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Resmi Gazete'de yayımlandı: Kabine'de iki yeni Bakanlık!