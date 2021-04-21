Resmi Gazete'de yayımlandı: Kabine'de iki yeni Bakanlık!

Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ayrıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kurulmasına dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.