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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler AÖL 3. dönem sınavlarına çevrildi. MEB 2020-2021 AÖL iş takvimine göre üçüncü dönem kayıt yenileme işlemleri tarihi belli oldu. Başvuru yapacak adaylar detaylar için açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?
Giriş Tarihi: 21.04.2021 00:48
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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?
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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?
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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?
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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?
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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?