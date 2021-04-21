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Haberler Galeri AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Açık Lise sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler AÖL 3. dönem sınavlarına çevrildi. MEB 2020-2021 AÖL iş takvimine göre üçüncü dönem kayıt yenileme işlemleri tarihi belli oldu. Başvuru yapacak adaylar detaylar için açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?

Giriş Tarihi: 21.04.2021 00:48
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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?

AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL yani açık öğretim lisesi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilere sunulan önemli bir imkan olarak öne çıkıyor. Açık öğretim öğrencileri kayıt dönemlerini sorgulamaya başladı. İşte, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?

AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME VE DERS SEÇİMİ NE ZAMAN?

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı Açık Öğretim Lisesi 3. Dönem kayıt yenileme işlemleri 26 Nisan 2021 ‐ 09 Mayıs 2021 arasında,

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem Ders Seçme güncelleme işlemleri ise 27 Nisan 2021‐14 Mayıs 2021 tarihleri arasında,

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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?

2020‐2021 Eğitim Öğretim Yılı 3. Dönem sınav giriş belgeleri sistem üzerinden 30 Haziran 2021 Çarşamba günü erişilmesi bekleniyor.

Ancak ülkemizde ve dünyada etkisini sürdüren korona virüs salgını nedeniyle, söz konusu sınavın takviminde değişiklikler meydana gelebilir.

Bu kapsamda bilgiler netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?

2020‐2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB AÖL 3. dönem sınavlarının 03 Temmuz 2021 Cumartesi ve 04 Temmuz 2021 Pazar günleri yapılacağını açıklandı. Sınavın nasıl yapılacağı ise henüz belli değil.

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AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?
AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?

KAYIT YENİLEME ÜCRETİ

Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2020 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. (50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 5 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)