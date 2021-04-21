AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. AÖL yani açık öğretim lisesi Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından eğitimlerine devam etmek isteyen öğrencilere sunulan önemli bir imkan olarak öne çıkıyor. Açık öğretim öğrencileri kayıt dönemlerini sorgulamaya başladı. İşte, AÖL 3. dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? Açık Lise kayıt yenileme ve yeni dönem kayıtları başladı mı?