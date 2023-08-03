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Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? Masada 4 isim var! Genelkurmay Başkanı kimdir? İşte aday listesi...

Bugün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye'nin merakla beklediği Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, yeni Genelkurmay Başkanı'nın atanması olacak. Şura'da adı geçen 4 önemli aday arasında belirgin bir beklenti söz konusu. Peki yeni Genelkurmay Başkanı kimdir, belli oldu mu?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:57
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Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? Masada 4 isim var! Genelkurmay Başkanı kimdir? İşte aday listesi...

Bugün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye'nin merakla beklediği Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, yeni Genelkurmay Başkanı'nın atanması olacak. Şura'da adı geçen 4 önemli aday arasında belirgin bir beklenti söz konusu. Peki yeni Genelkurmay Başkanı kimdir, belli oldu mu?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? Masada 4 isim var! Genelkurmay Başkanı kimdir? İşte aday listesi...

YAŞ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı 3 Ağustos Perşembe günü saat 12.00'da yapılacak. Toplantının öğle saatlerinde başlaması bekleniyor.

YAŞ toplantısının sona ermesiyle birlikte yenei Genelkurmay Başkanı da belli olmuş olacak.

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Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? Masada 4 isim var! Genelkurmay Başkanı kimdir? İşte aday listesi...

TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

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Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? Masada 4 isim var! Genelkurmay Başkanı kimdir? İşte aday listesi...

YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Başkan Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

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Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? Masada 4 isim var! Genelkurmay Başkanı kimdir? İşte aday listesi...

GENELKURMAY BAŞKANLIĞINDA ADI GEÇEN İSİMLER

Genelkurmay Başkanlığına Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanacak.