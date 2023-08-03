Yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu? Masada 4 isim var! Genelkurmay Başkanı kimdir? İşte aday listesi...

Bugün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Türkiye'nin merakla beklediği Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri, yeni Genelkurmay Başkanı'nın atanması olacak. Şura'da adı geçen 4 önemli aday arasında belirgin bir beklenti söz konusu. Peki yeni Genelkurmay Başkanı kimdir, belli oldu mu?