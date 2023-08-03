03 Ağustos 2023, Perşembe
YAŞ kararları 2023 atama ve terfi listesi: TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler? 3 Ağustos kararları...
Yüksek Askeri Şura toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün gerçekleşecek. YAŞ toplantısında terfi dosyalarının yanında atama kararları da ele alınacak. Kritik toplantıda yeni Genel Kurmay Başkanı'nın da belli olması bekleniyor. " TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, YAŞ kararları 2023 atama ve terfi listesi...
Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 09:53
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