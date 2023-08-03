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Haberler Galeri YAŞ kararları 2023 atama ve terfi listesi: TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler? 3 Ağustos kararları...

YAŞ kararları 2023 atama ve terfi listesi: TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler? 3 Ağustos kararları...

Yüksek Askeri Şura toplantısı Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün gerçekleşecek. YAŞ toplantısında terfi dosyalarının yanında atama kararları da ele alınacak. Kritik toplantıda yeni Genel Kurmay Başkanı'nın da belli olması bekleniyor. " TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler?" sorusunun yanıtı araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, YAŞ kararları 2023 atama ve terfi listesi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.08.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 09:53
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YAŞ kararları 2023 atama ve terfi listesi: TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler? 3 Ağustos kararları...

"YAŞ kararları 2023 atama ve terfi listesinde kimler var? TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak. Toplantı sonrasında alınacak kararlar yakından takip ediliyor. Peki, TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler? 3 Ağustos kararları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YAŞ kararları 2023 atama ve terfi listesi: TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler? 3 Ağustos kararları...

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanacak.

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YAŞ kararları 2023 atama ve terfi listesi: TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler? 3 Ağustos kararları...

TOPLANTIYA KİMLER KATILACAK?

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.

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YAŞ kararları 2023 atama ve terfi listesi: TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler? 3 Ağustos kararları...

YAŞ üyeleri, toplantı öncesi Başkan Erdoğan başkanlığında Anıtkabir'i ziyaret edecek.

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YAŞ kararları 2023 atama ve terfi listesi: TSK emekliye sevk edilenler, terfi alanlar ve görev süresi uzatılanlar kimler? 3 Ağustos kararları...

GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK?

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim. Güler'in Bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek.