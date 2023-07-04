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Yeni evlenenlere kredi başvurusu! Devlet destekli evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır? Evlilik kredisi şartları, yaş sınırı...

"150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Başvuru yapmak isteyenler konuya dair detayları sorguluyor. Peki, evlilik kredisi şartları neler? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte, cevabı...

Giriş Tarihi: 04.07.2023 17:27
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Yeni evlenenlere kredi başvurusu! Devlet destekli evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır? Evlilik kredisi şartları, yaş sınırı...

"Evlilik kredisi şartları neler, yaş sınırı var mı?" gibi soruların cevabı merak konusu oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim beyannamesinde yeni evleneceklere iki yıl geri ödemesiz faizsiz 150 TL evlilik kredisi vereceklerini açıklamıştı. Başvuru yapmak isteyen kişiler konuya dair detayları araştırıyor. Peki, evlilik kredisi ne zaman verilecek? İşte 150 bin TL evlilik kredisi başvuruları hakkında son dakika gelişmeler...

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Yeni evlenenlere kredi başvurusu! Devlet destekli evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır? Evlilik kredisi şartları, yaş sınırı...

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM

Seçim beyannamesi olarak duyurulan evllik kredisinin Yeni Kabine Toplantısı ile masaya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.

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Yeni evlenenlere kredi başvurusu! Devlet destekli evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır? Evlilik kredisi şartları, yaş sınırı...

Ayrıca, Aile ve Gençlik Bankasının faaliyetleri arasında, çocukların eğitimi başta olmak üzere aile kurumunu koruyan ve güçlendiren çeşitli hizmetler de desteklenebilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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Yeni evlenenlere kredi başvurusu! Devlet destekli evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır? Evlilik kredisi şartları, yaş sınırı...

EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi için şartlar ve yaş sınırı henüz belli olmadı.

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Yeni evlenenlere kredi başvurusu! Devlet destekli evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır? Evlilik kredisi şartları, yaş sınırı...

EVLİLİK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Evlilik kredisinin kaynağını kurulacak olan Aile Ve Gençlik Bankası sağlayacak. Uluslararası standartlarda kurulacak bu sosyal amaçlı banka dijital ortamda hizmet verecek.