HaberlerGaleriYeni evlenenlere kredi başvurusu! Devlet destekli evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır? Evlilik kredisi şartları, yaş sınırı...
Yeni evlenenlere kredi başvurusu! Devlet destekli evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır? Evlilik kredisi şartları, yaş sınırı...
"150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Başvuru yapmak isteyenler konuya dair detayları sorguluyor. Peki, evlilik kredisi şartları neler? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte, cevabı...