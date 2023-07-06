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Devlet destekli evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır? Yeni evlenenlere kredi başvurusu! Evlilik kredisi şartları, yaş sınırı...
"150 bin TL evlilik kredisi nasıl alınır?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Yeni evleneceklere 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Başvuru yapmak isteyenler konuya dair detayları sorguluyor. Peki, evlilik kredisi şartları neler? 150 bin TL evlilik kredisi başvuru nasıl yapılır? İşte, cevabı...
Giriş Tarihi: 06.07.2023 08:39Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 08:40