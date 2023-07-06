Devlet destekli evlilik kredisi başvuruları nasıl yapılır? Yeni evlenenlere kredi başvurusu! Evlilik kredisi şartları, yaş sınırı...

150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ SON DURUM

Seçim beyannamesi olarak duyurulan evllik kredisinin Yeni Kabine Toplantısı ile masaya gelmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz.