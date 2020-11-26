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Haberler Galeri Yeni Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 78'i tamamlandı! Dev opera küresi böyle görüntülendi

Yeni Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 78'i tamamlandı! Dev opera küresi böyle görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 10 Şubat 2019'da temeli atılan yeni AKM'nin yapımına devam ediliyor. 15 bin adet özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapılan opera kulesindeki çalışmalar sona yaklaştı. Hareketli sahnenin yapımına devam edilen AKM'de yer alacak opera sahnesi ve opera küresinin yapımı da sürüyor. İşte yeni AKM inşaatında son durum...

Giriş Tarihi: 26.11.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 13:28
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Yeni Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 78'i tamamlandı! Dev opera küresi böyle görüntülendi

Taksim'de yapımı devam eden Yeni Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatının yüzde 78'i tamamlandı.

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Yeni Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 78'i tamamlandı! Dev opera küresi böyle görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 10 Şubat 2019'da temeli atılan yeni AKM'nin yapımına devam ediliyor.

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Yeni Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 78'i tamamlandı! Dev opera küresi böyle görüntülendi

İlk AKM'nin mimarı olan Hayati Tabanlıoğlu'nun oğlu mimar Murat Tabanlıoğlu'nun imzasını taşıyan merkezin inşaatında çalışmalar aralıksız sürüyor.

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Yeni Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 78'i tamamlandı! Dev opera küresi böyle görüntülendi

Koronavirüs salgını nedeniyle AKM'de çalışmalar, sosyal mesafe kurallarına uyularak sürdürülüyor.

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Yeni Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 78'i tamamlandı! Dev opera küresi böyle görüntülendi

5 bloktan oluşan AKM'nin kaba inşaatı ise tamamlandı.