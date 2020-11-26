Yeni Atatürk Kültür Merkezi inşaatının yüzde 78'i tamamlandı! Dev opera küresi böyle görüntülendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 10 Şubat 2019'da temeli atılan yeni AKM'nin yapımına devam ediliyor. 15 bin adet özel el yapımı kırmızı seramik kullanılarak yapılan opera kulesindeki çalışmalar sona yaklaştı. Hareketli sahnenin yapımına devam edilen AKM'de yer alacak opera sahnesi ve opera küresinin yapımı da sürüyor. İşte yeni AKM inşaatında son durum...

Giriş Tarihi: 26.11.2020 13:26 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 13:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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