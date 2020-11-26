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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Staj yapacak öğrenciler dikkat! MEB açıkladı! Stajlar başlayacak mı? 2020-2021 stajlar ne zaman başlıyor? Staj yapacak öğrenciler dikkat! MEB açıkladı! Stajlar başlayacak mı? 2020-2021 stajlar ne zaman ba��lıyor?
Stajlar başlayacak mı? Kovid-19 vaka artışı nedeniyle okullarda yeniden online eğitime geçildi. Salgın nedeniyle en çok merak edilenlerden biri de, "stajlar" oldu. Bu sene staj yapacak olan öğrenciler, konu ile ilgili detayları araştırıyor. MEB Bakanı Ziya Selçuk tarafından stajlar ile ilgili açıklama geldi. Peki, stajlar başlayacak mı? 2020-2021 stajlar ne zaman başlıyor? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 26.11.2020 13:14 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 13:21
Stajlar ne zaman başlıyor? Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka artışı nedeniyle okullarda kademeli olarak başlayan yüz yüze eğitim yıl sonuna kadar ertelenmişti. Online eğitime geçen öğrencilerden staj yapacak olanlar, bu sene stajların olup olmayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, stajlar ile ilgili merak edilen tüm detayları açıkladı. Peki, stajlar başlayacak mı? 2020-2021 stajlar ne zaman başlıyor? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR STAJLAR YAPILACAK MI?
Stajlara ilişkin soru üzerine Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 4 Ocak'a kadar olan dönemde öğrenci ve öğretmenler için riskin yüksek olduğunu vurgulayarak,
"Stajların 4 Ocak'a kadar yapılmaması gerektiği konusunda bir ortak kanaat oluştu, karar alındı." diye konuştu. STAJLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Stajların hangi tarihte başlayacağı henüz belli olmadı. Salgının seyrine göre yeni kararlar alınacak. Bu kapsamda staj başta olmak üzere okullarla ilgili yeni kararlar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.
2. SINAVLAR OLACAK MI? NE ZAMAN YAPILACAK?
Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:
"Dolaşımı azaltmayı hedeflediğimiz için çocuklarımızın, diyelim ki haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil. Bu da istişare edilen konular arasındaydı. O yüzden de sınavları erteledik. Bu erteleme, salgının seyrine bağlı olarak 4 Ocak sonrası ne şekilde olacak, bununla ilgili de tarihleri belirledik. Şimdiye kadar sınavların bir kısmı yapıldı. Onlar geçerli sayılacak. Bunların bir kısmı e-Okul'a girildi, bir kısmı da giriliyor, yani tamamı geçerli. 4 Ocak sonrası da bu sınavlarla bağlantılı eksik kalan ne varsa onların tamamlanmasını bekliyoruz." MEB'DEN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE 3 BİN 300 SORULUK KAYNAK DESTEĞİ
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), uzaktan eğitim kapsamında 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için hazırlanan kaynak fasiküllerin ikinci ünitelerini yayımladı.