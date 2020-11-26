Staj yapacak öğrenciler dikkat! MEB açıkladı! Stajlar başlayacak mı? 2020-2021 stajlar ne zaman başlıyor?

2. SINAVLAR OLACAK MI? NE ZAMAN YAPILACAK?

Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Dolaşımı azaltmayı hedeflediğimiz için çocuklarımızın, diyelim ki haftada bir gün sınava gitmeleri de doğru değil. Bu da istişare edilen konular arasındaydı. O yüzden de sınavları erteledik. Bu erteleme, salgının seyrine bağlı olarak 4 Ocak sonrası ne şekilde olacak, bununla ilgili de tarihleri belirledik. Şimdiye kadar sınavların bir kısmı yapıldı. Onlar geçerli sayılacak. Bunların bir kısmı e-Okul'a girildi, bir kısmı da giriliyor, yani tamamı geçerli. 4 Ocak sonrası da bu sınavlarla bağlantılı eksik kalan ne varsa onların tamamlanmasını bekliyoruz."