İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Bakan Pakdemirli açıkladı

"Corona virüs salgınında ürün sıkıntısı olmaması için her türlü önlemi aldık. En kötü senaryoya göre hazırlığımızı yaptık. Gıda ile ilgili bir problem yaşamayız. 7 binin üzerinde görevli aralıksız denetim yapıyor. Yeni yasa ile cezaların da artırılmasını sağlayacağız. 755 bin vatandaş gıda israfını önleme kampanyasına destek verdi.