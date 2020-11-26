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26 Kasım 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Bakan Pakdemirli açıkladı İstanbul'un kaç günlük suyu kaldı? Bakan Pakdemirli açıkladı İstanbul'da barajlardaki doluluk oranı son 10 yılın en düşük seviyesine indi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli bir televizyon programında İstanbul'daki su sorunu ile ilgili önemli bir açıklamalarda bulundu. Ayrıca Bakan Pakdemirli canlı yayında ilk kez buradan açıklıyorum diyerek bakanlık taşra teşkilatına yüzlerce işçi alınacağını duyurdu. Giriş Tarihi: 26.11.2020 14:28 Güncelleme Tarihi: 26.11.2020 14:51
Gündeme dair önemi açıklamalarda bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasından satır başları şöyle;
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Corona virüs salgınında ürün sıkıntısı olmaması için her türlü önlemi aldık. En kötü senaryoya göre hazırlığımızı yaptık. Gıda ile ilgili bir problem yaşamayız. 7 binin üzerinde görevli aralıksız denetim yapıyor. Yeni yasa ile cezaların da artırılmasını sağlayacağız. 755 bin vatandaş gıda israfını önleme kampanyasına destek verdi.
Bitkisel üretimimiz yüzde 5 arttı, sıkıntı yaşamayız.
BARAJLARDAKİ DOLULUK ORANI NE DURUMDA?
İstanbul'daki barajların doluluk oranları hakkında açıklama yapan Bakan Pakdemirli, "Barajlarda doluluk oranı yüzde 33 civarında. Hiç yağmur yağmasa bile İstanbul'un 3 aylık suyu var." dedi.
BUZAĞI DESTEĞİ ÖDEMELERİNE YARIN BAŞLANACAK
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiricilere, buzağı desteği kapsamında toplam 641,6 milyon liranın yarın ödenmeye başlanacağını bildirdi. Pakdemirli, yazılı açıklamasında, buzağı destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.