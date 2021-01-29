Yeni askerlik düzenlemesi geldi! Askerlik uzadı mı, kısaldı mı? Askerlik 18 aya mı çıktı? İşte teklif...

Askerlik uzadı mı, kısaldı mı? Askerlik 18 aya mı çıktı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni askerlik teklifinin gündeme gelmesi sonrasında, sosyal medyanın en merak edilenleri arasına girmeyi başardı. Kabul edilen düzenlemeyle; bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak. Hal böyle olunca vatani görevini yerine getirecek binlerce vatandaş, Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelecek açıklamayı bekliyor. İşte, Askerlik uzadı mı, kısaldı mı? Askerlik 18 aya mı çıktı? İşte teklif...