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29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yeni askerlik düzenlemesi geldi! Askerlik uzadı mı, kısaldı mı? Askerlik 18 aya mı çıktı? İşte teklif... Yeni askerlik düzenlemesi geldi! Askerlik uzadı mı, kısaldı mı? Askerlik 18 aya mı çıktı? İşte teklif...
Askerlik uzadı mı, kısaldı mı? Askerlik 18 aya mı çıktı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni askerlik teklifinin gündeme gelmesi sonrasında, sosyal medyanın en merak edilenleri arasına girmeyi başardı. Kabul edilen düzenlemeyle; bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak. Hal böyle olunca vatani görevini yerine getirecek binlerce vatandaş, Milli Savunma Bakanlığı tarafından gelecek açıklamayı bekliyor. İşte, Askerlik uzadı mı, kısaldı mı? Askerlik 18 aya mı çıktı? İşte teklif...
Giriş Tarihi: 29.01.2021 18:55 Güncelleme Tarihi: 29.01.2021 18:55
Askerlik uzadı mı, kısaldı mı? Askerlik 18 aya mı çıktı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Askerlik süresi sosyal medya gündeminin ilk sırasında yer alıyor. Yeni askerlik düzenlemesi sonrasında askerlik süresinin değişip değişmeyeceği merak edilen konular arasında bulunuyor. Teklifle birlikte, Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personellerin özlük hakları iyileştirildi. İşte, askerlik uzadı mı, kısaldı mı? Askerlik 18 aya mı çıktı? İşte teklif...
GALERİ DEVAM EDİYOR YENİ ASKERLİK DÜZENLEMESİ KABUL EDİLDİ!
Teklife göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak.
Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak.
Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin bir şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 yaş olacak.
Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.
Teklif ayrıca uzun yıllar TSK'de zor koşullarda görev yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarını amaçlıyor.
Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri, genel bütçeden karşılanacak.