Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
29 Ocak 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri "Beklenen ipucu geldi" Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Kafeler, lokantalar, restoranlar ve mekanlar... "Beklenen ipucu geldi" Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Kafeler, lokantalar, restoranlar ve mekanlar...
Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında, günlük vaka tablosunda düşüş gözlemleniyor. Hal böyle olunca, vatandaşlar uzun süredir devam eden kısıtlamaların ne zaman kalkacağını merak ediyor. Gözler her hafta düzenlenen Bilim Kurulu ve Kabine toplantısından çıkacak kararlara çevrildi. İşte, kısıtlamalar ne zaman bitecek? Kafeler, lokantalar, restoranlar ve mekanlar...
Giriş Tarihi: 29.01.2021 18:40
Kısıtlamalar ne zaman bitecek? Kafeler, lokantalar, restoranlar ve mekanlar ne zaman açılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Günlük vaka sayılarında yaşanan düşüş sonrasında gözler kısıtlamaların kalkacağı tarihe çevrildi. Ayrıca kapalı olan mekanların ne zaman açılacağı da merak edilen hususlar arasında bulunuyor. İşte, kısıtlamalar ne zaman bitecek? Kafeler, lokantalar, restoranlar ve mekanlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR HAFTA SONU YASAKLARI NE ZAMAN BİTECEK? KISITLAMALAR...
Hemen şunu belirtelim ki, hafta içi belirli saatlerde ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma yasağı dahil tüm kısıtlamaların hangi tarihte sona ereceği henüz bilinmiyor.Başkan Erdoğan, salgının seyrine göre kademeli olarak kısıtlamaların kaldırılacağını bildirdi. İlerleye günlerde gerçekleştirilecek Kabine toplantısında bu konu yeniden gündeme gelecek.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'KISITLAMA' AÇIKLAMASI
Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, kısıtlamalar ilgili şu ifadelere yer verdi:
"Bu kazanımları korumak ve daha ileriye taşımak için 83 milyon hep birlikte gayret göstermemiz gerekiyor. Salgın tedbirlerinin, faaliyetlerine ara verilen esnaflarımız, öğrencilerimiz, çalışanlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımız üzerinde yol açtığı sıkıntıları yakinen biliyoruz.
Tüm dünya ile birlikte bu soruna kalıcı bir çare bulana kadar hayatımızı, kendimizi salgından koruyacak tedbirlerle sürdürmeye mecburuz. Bu tedbirlerin en başında 'TAMAM' diye ifade ettiğimiz temizlik, maske ve mesafe geliyor. Vaka sayısının belirli bir rakamın altına düşmesiyle birlikte daha önce de yaptığımız gibi elbette kısıtlamaları kademeli olarak azaltacağız ama her bireyin kendi tedbirlerini sıkı bir şekilde uygulamaya devam etmesi şarttır."
BAKANLAR KURULU TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?
Yılın ikinci Kabine toplantısı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Kısıtlamaların kademeli olarak kaldırılacağı açıklamasının ardından Kabine toplantısının tarihi araştırılmaya başlandı. Ancak, toplantının ne zaman yapılacağı konusunda bir açıklama gelmedi. Önümüzdeki hafta içi yapılması beklenen toplantının tarihi belli olduğunda haberimizden öğrenebilirsiniz.