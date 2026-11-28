Yedigöller'de uçurumlarla çevrili 15 kilometre! İşte minibüsün geçtiği yollar
Bolu'da Yedigöller gezisinin ardından dönüş yolunda mahsur kalan 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin bulunduğu minibüsün izlediği yaklaşık 15 kilometrelik güzergah görüntülendi. Yolun büyük bölümünün çamurlu ve uçurumlarla çevrili olduğu görülürken bölgede ormancılık yapan Saadettin Öztürk, yanlış tabelalara dikkat çekerek güzergahın tehlikeleri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
YEDİGÖLLER'DEKİ KORKU DOLU SAATLERİN PERDE ARKASI
Bolu'da Yedigöller bölgesine geziye giden 10 kız çocuğu ve 3 görevlinin mahsur kaldığı minibüsün izlediği güzergah görüntülendi. Çamurlu yolların ve uçurumların bulunduğu bölgede ormancılık yapan Saadettin Öztürk, güzergaha ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
GÜNÜBİRLİK GEZİYE ÇIKTILAR
Kocaeli Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde kalan 14-17 yaşlarındaki 10 kız çocuğu, 2 görevli ve bir şoför eşliğinde Bolu'daki Gölcük Tabiat Parkı ve Yedigöller Milli Parkı'nı kapsayan günübirlik geziye çıktı.
DÖNÜŞ YOLUNDA İRTİBAT KESİLDİ
Gezinin ardından dönüş yoluna geçen kafileden bir süre haber alınamaması üzerine ilgili kurumlara bilgi verildi. Kocaeli Jandarma Komutanlığınca saat 19.10 sıralarında Bolu AFAD'a yapılan bildirimde, araçla saat 16.30'dan itibaren irtibat kurulamadığı belirtildi.
SAATLER SONRA BULUNDULAR
Saatler süren çalışmaların ardından minibüs, ilk GPS sinyalinin alındığı ve aramaların yoğunlaştırıldığı tahmini bölgenin yaklaşık 2 kilometre dışında, Düzce'nin Yığılca ilçesinde bulundu.
15 KİLOMETRELİK GÜZERGAH GÖRÜNTÜLENDİ
Minibüsün izlediği yaklaşık 15 kilometrelik güzergah, dron ve GoPro kamerasıyla kaydedildi.