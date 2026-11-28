ÇAMURLU YOLLAR VE UÇURUMLAR Aracın ana yoldan ayrıldıktan sonra ilerlediği güzergahın büyük bölümünün çamurlu ve uçurumlarla çevrili olduğu görüldü.

MAHSUR KALDIKLARI NOKTA HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ Çamura saplanarak hareket edemeyen minibüsün bulunduğu ormanlık alan da dronla havadan görüntülendi. Görüntülerde minibüsün yoğun orman örtüsüyle çevrili bir noktada mahsur kaldığı görüldü.

BÖLGEYİ BİLEN ORMANCIDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA Minibüsün çamura saplandığı bölgede ormancılık yapan Saadettin Öztürk, yolun dar, bozuk ve tehlikeli olduğunu söyledi. Öztürk, özellikle barajın aşağısındaki güzergahın araç geçişi açısından tehlikeli olduğunu ifade etti.

"TABELALAR YANLIŞ" Yolun bazı bölümlerinde telefonların çekmediğini de dile getiren Öztürk, "Burası orman yolu, yolun durumu iyi değil. Aşağısında yeni yapılan bir baraj var. Barajın aşağısından itibaren yaklaşık 4 kilometrelik bölüm çok kötü. Yol dar ve geçişe elverişli değil. Burada bir tabela var ancak tabelalar yanlış. Orman yolu olduğu için aşağıya doğru araçla gitmeleri mümkün değil. Gidemezler" dedi.

ŞOFÖR NEDEN BU YOLU TERCİH ETMİŞ OLABİLİR? Şoförün Yedigöller güzergahında Yığılca tabelasını görerek bu yoldan Kocaeli'ye ulaşabileceğini düşünmüş olabileceğini belirten Öztürk, güzergahın devamındaki tehlikelere dikkat çekti.