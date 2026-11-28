Pazar gününe dikkat: Sibirya'dan geliyor! 10 gün sürecek dondurucu soğuk ve kar kapıda
Türkiye, pazar gününden itibaren Sibirya ve Balkanlar üzerinden Karadeniz yoluyla gelecek soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşmesi beklenirken, yeni haftada birçok bölgede kar, kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve don riski öne çıkıyor. İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarılar gelirken Meteoroloji, Edirne ve Kırklareli için sarı kodlu alarm verdi. Soğuk hava dalgasının 7 ila 10 gün etkili olması bekleniyor.
Türkiye, hafta sonundan itibaren Sibirya ve Balkanlar üzerinden Karadeniz yoluyla gelecek dondurucu soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden düşerek kış değerlerine gerilemesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve don olaylarına karşı peş peşe uyarılar geldi.
SİBİRYA SOĞUKLARI PAZAR GÜNÜ YURDA GİRİYOR
Yurt genelinde hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde ise yer yer normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini sert kış koşullarına bırakmaya hazırlanıyor. Pazar gününden itibaren yaşanacak değişime dikkat çeken meteoroloji uzmanı, "Pazar günü ise yurdumuz Sibirya üzerinden, Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine giriyor." ifadelerini kullandı.
Hava durumundaki ani değişimi aktaran muhabir ise, "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta başı itibariyle yerini soğuk ve kar yağışlı bir havaya bırakacak. Karadeniz Bölgesi'nden gelecek olan Sibirya soğukları yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak." sözleriyle aktardı.
Önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların ciddi oranda düşeceğini ve bazı bölgelerde kar yağışının görüleceğini belirten meteoroloji uzmanı, "Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalarak önümüzdeki hafta boyunca kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredecek. Önümüzdeki haftanın ilk günlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusunda, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların kar yağışına dönmesini bekliyoruz. Buzlanma ve don olayı özellikle sabah saatlerinde etkili. Vatandaşları önümüzdeki hafta soğuk havaya karşı tekrar uyaralım." ifadelerini kullandı.
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK?
Yeni haftada üç büyük şehir için gün gün beklentileri paylaşan meteoroloji uzmanı, "Ankara'da parçalı bulutlu bir hava var. İstanbul'da da aynı şekilde hafta sonu cumartesi günü özellikle 17 dereceye kadar çıkıyor ama pazartesi günü 9 derece, salı çarşamba günü 5 derece civarında bekliyoruz hava sıcaklığını. İzmir'e bakalım. İzmir'de de yağış yok ama hava sıcaklığı azalıyor. 14 dereceye kadar düşecek pazar günü." ifadelerini kullandı.
İSTANBUL VALİLİĞİ VE AKOM UYARDI: 10 GÜN SÜRECEK, BUZLANMA VE DON TEHLİKESİ VAR
İstanbul Valiliği, megakentin 29 Kasım Pazar gününden itibaren Balkanlar ve Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine gireceğini duyurdu. Valilik açıklamasında, soğuk havanın hafta boyunca etkisini sürdüreceği, halen mevsim normalleri civarında seyreden sıcaklıkların pazartesi günü hissedilir derecede azalacağı bildirildi. Yağışların kent genelinde çoğunlukla yağmur şeklinde görülmesi beklenirken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Ani sıcaklık düşüşüyle birlikte özellikle İstanbul'un yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceğine dikkat çeken Valilik, rüzgarın kent genelinde kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre, yer yer ise 70 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini açıklayarak sürücülerin buzlanma riskine, vatandaşların ise kuvvetli rüzgar ve olumsuz hava koşullarına karşı tedbirli olmasını istedi.