Pazar gününe dikkat: Sibirya'dan geliyor! 10 gün sürecek dondurucu soğuk ve kar kapıda

Türkiye, pazar gününden itibaren Sibirya ve Balkanlar üzerinden Karadeniz yoluyla gelecek soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 8 ila 10 derece düşmesi beklenirken, yeni haftada birçok bölgede kar, kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve don riski öne çıkıyor. İstanbul Valiliği ve AKOM'dan peş peşe uyarılar gelirken Meteoroloji, Edirne ve Kırklareli için sarı kodlu alarm verdi. Soğuk hava dalgasının 7 ila 10 gün etkili olması bekleniyor.

Türkiye, hafta sonundan itibaren Sibirya ve Balkanlar üzerinden Karadeniz yoluyla gelecek dondurucu soğuk hava dalgasının etkisi altına giriyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların 8 ila 10 derece birden düşerek kış değerlerine gerilemesi beklenirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve AKOM'dan kuvvetli yağış, fırtına, buzlanma ve don olaylarına karşı peş peşe uyarılar geldi.

SİBİRYA SOĞUKLARI PAZAR GÜNÜ YURDA GİRİYOR Yurt genelinde hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında, güney ve doğu kesimlerde ise yer yer normallerin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini sert kış koşullarına bırakmaya hazırlanıyor. Pazar gününden itibaren yaşanacak değişime dikkat çeken meteoroloji uzmanı, "Pazar günü ise yurdumuz Sibirya üzerinden, Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine giriyor." ifadelerini kullandı. SİBİRYA'DAN GELİYOR! 10 GÜN SÜRECEK DONDURUCU SOĞUK VE KAR KAPIDA Hava durumundaki ani değişimi aktaran muhabir ise, "Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı hafta başı itibariyle yerini soğuk ve kar yağışlı bir havaya bırakacak. Karadeniz Bölgesi'nden gelecek olan Sibirya soğukları yurdun büyük bir bölümünde etkili olacak." sözleriyle aktardı.

Önümüzdeki hafta boyunca sıcaklıkların ciddi oranda düşeceğini ve bazı bölgelerde kar yağışının görüleceğini belirten meteoroloji uzmanı, "Hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalarak önümüzdeki hafta boyunca kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece altında seyredecek. Önümüzdeki haftanın ilk günlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusunda, Karadeniz'in iç kesimlerinde ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yağışların kar yağışına dönmesini bekliyoruz. Buzlanma ve don olayı özellikle sabah saatlerinde etkili. Vatandaşları önümüzdeki hafta soğuk havaya karşı tekrar uyaralım." ifadelerini kullandı.

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA NASIL OLACAK? Yeni haftada üç büyük şehir için gün gün beklentileri paylaşan meteoroloji uzmanı, "Ankara'da parçalı bulutlu bir hava var. İstanbul'da da aynı şekilde hafta sonu cumartesi günü özellikle 17 dereceye kadar çıkıyor ama pazartesi günü 9 derece, salı çarşamba günü 5 derece civarında bekliyoruz hava sıcaklığını. İzmir'e bakalım. İzmir'de de yağış yok ama hava sıcaklığı azalıyor. 14 dereceye kadar düşecek pazar günü." ifadelerini kullandı.