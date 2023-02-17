"Yaz tatili öne mi alınacak? 81 ilde yaz tatili erken mi başlayacak, kısalacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında okulların 20 Şubat tarihine kadar tatil olmasına karar verilmişti. MEB tarafından yaz tatili hakkında açıklama gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. Peki, Yaz tatili öne mi alınacak? 81 ilde yaz tatili erken mi başlayacak, kısalacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler duyuru sayfası...