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Haberler Galeri Yaz tatili öne mi alınacak? 81 ilde yaz tatili erken mi başlayacak, kısalacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler duyuru sayfası...

Yaz tatili öne mi alınacak? 81 ilde yaz tatili erken mi başlayacak, kısalacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler duyuru sayfası...

"Yaz tatili öne mi alınacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu sene yarıyıl tatili 6 Şubat tarihinde sona eriyordu. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında okulların 20 Şubat tarihinde okulların eğitime devam edeceği açıklanmıştı. Hal böyle olunca yaz tatili tarihinde değişim yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Peki, yaz tatili öne mi alınacak? 81 ilde yaz tatili erken mi başlayacak, kısalacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler duyuru sayfası...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.02.2023 11:35 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 11:35
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Yaz tatili öne mi alınacak? 81 ilde yaz tatili erken mi başlayacak, kısalacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler duyuru sayfası...

"Yaz tatili öne mi alınacak? 81 ilde yaz tatili erken mi başlayacak, kısalacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrasında okulların 20 Şubat tarihine kadar tatil olmasına karar verilmişti. MEB tarafından yaz tatili hakkında açıklama gelip gelmeyeceği ise merak ediliyor. Peki, Yaz tatili öne mi alınacak? 81 ilde yaz tatili erken mi başlayacak, kısalacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler duyuru sayfası...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yaz tatili öne mi alınacak? 81 ilde yaz tatili erken mi başlayacak, kısalacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler duyuru sayfası...

YAZ TATİLİ ÖNE ALINACAK MI 2023?

Konuyla alakalı Milli Eğitim Bakanlığı henüz açıklama yapmadı. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte detaylar...

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Yaz tatili öne mi alınacak? 81 ilde yaz tatili erken mi başlayacak, kısalacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler duyuru sayfası...

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK, YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

20 Ocak'ta karnelerin alınmasının ardından gözler okulların kapanacağı tarihe çevrildi.

Normal şartlarda ikinci dönem tatili 6 Şubat 2023 Pazartesi günü sona erecek ve okullar yeniden açılacaktı.

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Yaz tatili öne mi alınacak? 81 ilde yaz tatili erken mi başlayacak, kısalacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler duyuru sayfası...

Ancak Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında okulların başlangıcı 20 Şubat'a kadar uzatıldı.

Bu yıl ikinci ara tatil ise 17-20 Nisan 2023 aralığına denk gelecek.

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Yaz tatili öne mi alınacak? 81 ilde yaz tatili erken mi başlayacak, kısalacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler duyuru sayfası...

Okulların kapanacağı tarih ise 16 Haziran 2023 olacak. Bu tarihten itibaren yaz tatili başlayacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Malatya'daki Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.