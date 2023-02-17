HaberlerGaleriYaz tatili öne mi alınacak? 81 ilde yaz tatili erken mi başlayacak, kısalacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler duyuru sayfası...
Yaz tatili öne mi alınacak? 81 ilde yaz tatili erken mi başlayacak, kısalacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler duyuru sayfası...
"Yaz tatili öne mi alınacak?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bu sene yarıyıl tatili 6 Şubat tarihinde sona eriyordu. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında okulların 20 Şubat tarihinde okulların eğitime devam edeceği açıklanmıştı. Hal böyle olunca yaz tatili tarihinde değişim yaşanıp yaşanmayacağı merak ediliyor. Peki, yaz tatili öne mi alınacak? 81 ilde yaz tatili erken mi başlayacak, kısalacak mı? İlkokul, ortaokul ve liseler duyuru sayfası...