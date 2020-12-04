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Yasaklardan kimler muaf? Avukatlar, inşaat işçileri, çiftçiler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte genelge detayları...
Yasaklardan kimler muaf olacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bir takım önlemler hayata geçirildi. Bu kapsamda hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tam gün olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bazı kişiler ise yasaktan muaf olacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, yasaklardan kimler muaf? Avukatlar, inşaat işçileri, çiftçiler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 04.12.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 17:38
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