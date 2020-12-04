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Yasaklardan kimler muaf? Avukatlar, inşaat işçileri, çiftçiler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte genelge detayları...

Yasaklardan kimler muaf olacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bir takım önlemler hayata geçirildi. Bu kapsamda hafta içi belirli saatlerde, hafta sonu ise tam gün olarak sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bazı kişiler ise yasaktan muaf olacak. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, yasaklardan kimler muaf? Avukatlar, inşaat işçileri, çiftçiler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 04.12.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 17:38
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Yasaklardan kimler muaf? Avukatlar, inşaat işçileri, çiftçiler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte genelge detayları...

Sokağa çıkma yasağından kimler muaf? Son zamanlarda artan vaka sayısı nedeniyle yurt genelinde önlemler kademeli olarak artırıldı. İlk etapta belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı, hafta sonu tam gün olarak uygulanacak. Kısıtlama, bugün saat 21.00'de başlayacak 7 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile kimlerin yasaktan muaf olacağı açıklandı. Peki, yasaklardan kimler muaf? Avukatlar, inşaat işçileri, çiftçiler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yasaklardan kimler muaf? Avukatlar, inşaat işçileri, çiftçiler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte genelge detayları...

YASAKLARDAN KİMLER MUAF OLACAK?

Sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulanacağı günlerde istisna kapsamında olduğunu belgelemek suretiyle şu kişiler ve yerler muaf tutulacak:

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Yasaklardan kimler muaf? Avukatlar, inşaat işçileri, çiftçiler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte genelge detayları...

"TBMM üyeleri ve çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil), zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT) ve çalışanları ile ibadethanelerdeki din görevlileri, Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, İl/İlçe Salgın Denetim Merkezleri, Göç İdaresi, Kızılay, AFAD ve afet kapsamındaki faaliyetler ile buralarda görevli olanlar ve gönüllü olarak görev verilenler,

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Yasaklardan kimler muaf? Avukatlar, inşaat işçileri, çiftçiler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte genelge detayları...

kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri ile buralarda çalışanlar, hekimler ve veteriner hekimler, zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılaya yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), ilaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyet yürüten iş yerleri ile buralarda çalışanlar, üretim ve imalat tesisleri ile inşaat faaliyetleri ve bu yerlerde çalışanlar, bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar, yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar ve bunların çalışanları,

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Yasaklardan kimler muaf? Avukatlar, inşaat işçileri, çiftçiler sokağa çıkma yasağından muaf mı? İşte genelge detayları...

ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar, oteller ve konaklama yerleri ile buralarda çalışanlar, hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri ile bu yerlerin görevlileri ve gönüllü çalışanları, ilgili Genelgemizle oluşturulan Hayvan Besleme Grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, gazete, dergi, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları, bu yerlerde çalışanlar ile gazete dağıtıcıları, akaryakıt istasyonları, lastik tamircileri ve buralarda çalışanlar,