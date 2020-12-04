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04 Aralık 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 4 Aralık sokağa çıkma yasağı... Son dakika: Bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 4 Aralık sokağa çıkma yasağı...
Bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? Sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı yeni kararlar ile hafta sonu da uygulanacak. Milyonlarca vatandaş kısıtlamanın ne zaman başlayıp ne zaman sona ereceğini sorguluyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile kısıtlama saatleri açıklanmıştı. İşte, Bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 4 Aralık sokağa çıkma yasağı...
Giriş Tarihi: 04.12.2020 17:27 Güncelleme Tarihi: 04.12.2020 17:37
Bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 4 Aralık sokağa çıkma yasağı var mı? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hakkında detaylar her geçen gün sorgulanmaya başlıyor. Genelgeye göre; hafta sonu uygulanacak olan bu kısıtlamanın Pazartesi günü 05.00'a kadar devam edeceği bildirildi. Hafta sonu önce vatandaşlar kısıtlama saatlerini merak ediyor. İşte, Bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 4 Aralık sokağa çıkma yasağı...
GALERİ DEVAM EDİYOR BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? YARIN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, NE ZAMAN BİTECEK?
İlk olarak alınan kısıtlama kararı yeterli olmayınca gerçekleşen Kabine Toplantısında yapılan durum değerlendirmeleri ve Bilim Kurulu'nun da önerisi ile hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise tamamen sokağa çıkma yasağı kararı verildi. İçişleri Bakanlığı bu kapsamda yayımladığı genelgede kısıtlama detaylarını kamuoyu ile paylaştı…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ...
Hafta içi hergün gece saat 21:00 ile saat 05:00 arasında genel sokağa çıkma yasağı uygulanacak! Hafta sonu, bu kısıtlama Cuma akşamı 21:00'den Pazartesi sabah 05:00'e kadar kesintisiz devam edecek.
YASAKLAR SALI GÜNÜ BAŞLADI!
Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi
Başkan Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirler şu şekilde; "Hafta içi her gün 21:00 ile 05:00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Restoranlar paket servis haricinde hizmet veremeyecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar toplu taşımayı kullanamayacak.
MARKETLER, BAKKALLAR, KASAPLAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDAN MUAF OLACAK
65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişiler toplu taşımayı kullanamayacaklar. AVM'ler ve semt pazarlarına HES kodu ile giriş yapılabilecek.
Koronavirüs (Covid19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler;