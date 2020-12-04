Son dakika: Bu akşam sokağa çıkma yasağı saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek? 4 Aralık sokağa çıkma yasağı...

BU AKŞAM SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? YARIN HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI, NE ZAMAN BİTECEK?

İlk olarak alınan kısıtlama kararı yeterli olmayınca gerçekleşen Kabine Toplantısında yapılan durum değerlendirmeleri ve Bilim Kurulu'nun da önerisi ile hafta içi belirli saatlerde hafta sonu ise tamamen sokağa çıkma yasağı kararı verildi. İçişleri Bakanlığı bu kapsamda yayımladığı genelgede kısıtlama detaylarını kamuoyu ile paylaştı…