27 Temmuz 2021, Salı
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Kabine Toplantısı son dakika: Hangi illere yasak gelecek? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...
Hangi illere yasak gelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere ülkemizde 3. kez normalleşme takvimi devreye alındı. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak yeni kararlar merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları aşı olmaları ve salgına karşı tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarmaya devam ediyor. İşte, hangi illere yasak gelecek? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...
Giriş Tarihi: 27.07.2021 18:33
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