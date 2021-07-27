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Kabine Toplantısı son dakika: Hangi illere yasak gelecek? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...

Hangi illere yasak gelecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bilindiği üzere ülkemizde 3. kez normalleşme takvimi devreye alındı. Son günlerde vaka sayılarında yaşanan artış sonrasında alınacak yeni kararlar merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vatandaşları aşı olmaları ve salgına karşı tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyarmaya devam ediyor. İşte, hangi illere yasak gelecek? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.07.2021 18:33
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Kabine Toplantısı son dakika: Hangi illere yasak gelecek? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...

Hangi illere yasak gelecek? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan vaka sayılarında son dönemde belirgin bir artış yaşandı. Uygulanan normalleşme süreci sonrasında aşılama konusunda uyarılar peş peşe gelmeye başladı. Vaka sayılarında artışın devam etmesi halinde bölgesel olarak kısıtlamaların gelebileceği iddia edildi. İşte, hangi illere yasak gelecek? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...

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Kabine Toplantısı son dakika: Hangi illere yasak gelecek? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...

YASAKLAR YENİDEN GELECEK Mİ? HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI...

Kısıtlamaların yeniden başlayacağına yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Pazartesi günü Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kameralar karşısında alınan kararları açıklayacak.

Yeni kısıtlama kararı alınması halinde detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

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Kabine Toplantısı son dakika: Hangi illere yasak gelecek? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA UYARDI...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük koronavirüs vakalarının 10 bine yaklaşması sonrası bir açıklama yaptı.

Twitter'dan paylaşım yapan Koca, ''Vaka sayılarının 1 gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerimizle biliyoruz. Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım'' ifadelerini kullandı.

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Kabine Toplantısı son dakika: Hangi illere yasak gelecek? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...

AŞILAMADA SON DURUM

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 64, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 38,21 oldu.

Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 1 milyon 323 bin 982 aşı uygulandı.

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Kabine Toplantısı son dakika: Hangi illere yasak gelecek? 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı...

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 726 bin 15'i birinci doz, 23 milyon 714 bin 368'i ikinci doz, 4 milyon 26 bin 403'ü üçüncü doz olmak üzere 67 milyon 466 bin 786'ya yükseldi.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.