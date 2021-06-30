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Haberler Galeri Bekçi alımı 2021 son dakika: EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

Bekçi alımı 2021 son dakika: EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı için bekleyen adaylar 2021 yılı için gelecek açıklamaları bekliyor. Bilindiği üzere son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı yapılmıştı. Adayla yıl içinde alım olup olmayacağını merak ediyor. Diğer yandan alımlar için aranan şartlarda sorgulanan detaylar arasında bulunuyor. İşte, EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.06.2021 18:51
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Bekçi alımı 2021 son dakika: EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Halkın canını ve malını korumak için görev alan bekçilik için yıl içinde alımlar yapılıyor. 2021 yılı içinde yapılacak alımların tarihleri adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Duyurular Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından yapılıyor. Bilindiği üzere son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı yapılmıştı. İşte, EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

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Bekçi alımı 2021 son dakika: EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

BEKÇİ ALIMI NE ZAMAN?

Bekçi alımları açıklanan tarihlerde gerçekleşecek sınavlar sonrasında yapılıyor. Sözlü, yazılı ve parkur sınavlarının ardından alımlar gerçekleştiriliyor. Henüz bu yıl yapılacak olan alımlara ilişkin resmi bir açıklama bulunmamakla beraber haberimizin devamından tüm gelişmeleri takip edebilirsiniz.

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Bekçi alımı 2021 son dakika: EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

JANDARMA BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU 2021

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün yeni yapılanmaya girmenin getirdiği değişim sürecinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 10 bin yeni bekçi alımı yapılacağını açıklanmıştı. Ancak yeni alımların ne zaman yapılacağına dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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Bekçi alımı 2021 son dakika: EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Bekçilik ilanlarına başvuru yapmak isteyenlerin dikkat etmesi gereken bir takım hususlar var. Genel bekçi alım şartları;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması,

En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu),

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Bekçi alımı 2021 son dakika: EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?

Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak.

Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır.