30 Haziran 2021, Çarşamba
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Bekçi alımı 2021 son dakika: EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?
EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bekçi alımı için bekleyen adaylar 2021 yılı için gelecek açıklamaları bekliyor. Bilindiği üzere son olarak İstanbul'da 400 bekçi alımı yapılmıştı. Adayla yıl içinde alım olup olmayacağını merak ediyor. Diğer yandan alımlar için aranan şartlarda sorgulanan detaylar arasında bulunuyor. İşte, EGM ve PA ile Bekçi alımı ne zaman yapılacak? Bekçi alımı hangi illerde yapılacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2021 18:51
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