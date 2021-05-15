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Yasaklar ne zaman bitiyor? Pazartesi günü yasaklar kalkıyor mu? 17, 18, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?
Yasaklar ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında sona geliniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, pazartesi günü normalleşme takviminin açıklanacağını bildirdi. Erdoğan, "Niyetimiz, mayıs ayı sonuna kadar nispeten ihtiyatlı hareket etmeyi sürdürmektir. Haziran ayıyla birlikte günlük hayatı daha da rahatlatacak şekilde tedbirleri önemli ölçüde gevşetmeyi planlıyoruz. Aldığımız tedbirleri vatandaşımızın işine, aşına, ekmeğine zarar vermeyecek esneklikte uygulamaya özen gösteriyoruz" diye konuştu. İşte, Yasaklar ne zaman bitiyor? Pazartesi günü yasaklar kalkıyor mu? 17, 18, 19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı var mı?
Giriş Tarihi: 15.05.2021 17:37
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