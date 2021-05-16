16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? 16 Mayıs market ve bakkallar açılacak mı? Genelge detayları...

16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında süren tam kapanmada market ve bakkaların durumları merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile konuya açıklık getirdi. İşte, 16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? 16 Mayıs market ve bakkallar açılacak mı? Genelge detayları...