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Haberler Galeri 16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? 16 Mayıs market ve bakkallar açılacak mı? Genelge detayları...

16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? 16 Mayıs market ve bakkallar açılacak mı? Genelge detayları...

16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında süren tam kapanmada market ve bakkaların durumları merak ediliyordu. İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelge ile konuya açıklık getirdi. İşte, 16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? 16 Mayıs market ve bakkallar açılacak mı? Genelge detayları...

Giriş Tarihi: 16.05.2021 00:32 Güncelleme Tarihi: 16.05.2021 00:33
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16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? 16 Mayıs market ve bakkallar açılacak mı? Genelge detayları...

16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? 16 Mayıs market ve bakkallar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma döneminde BİM ŞOK A101 Pazar günü çalışıyor mu? Pazar günü marketlerin çalışıp çalışmadığına ilişkin sorular gündemde sık sık yer alıyor. Tam kapanma sürecinde marketlerin çalışma saatleri hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, 16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? 16 Mayıs market ve bakkallar açılacak mı? Genelge detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? 16 Mayıs market ve bakkallar açılacak mı? Genelge detayları...

16 MAYIS PAZAR MARKETLER AÇIK MI?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecektir.

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16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? 16 Mayıs market ve bakkallar açılacak mı? Genelge detayları...

Aynı saatler arasında bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi, tatlıcılar ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir. Yukarıda belirtilen uygulama zincir ve süper marketler için haftanın altı günü geçerli olacak, zincir marketler pazar günleri kapalı kalacaktır.

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16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? 16 Mayıs market ve bakkallar açılacak mı? Genelge detayları...

Tam kapanma döneminde ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacaktır (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilir.).

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16 Mayıs Pazar günü marketler açık mı? 16 Mayıs market ve bakkallar açılacak mı? Genelge detayları...

Vatandaşlarımız ekmek ve unlu mamul ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine yürüme mesafesinde olan fırına gidip gelebileceklerdir.