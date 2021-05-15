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Haberler Galeri Türkiye'de satılan İsrail malı ürünler! Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte tam liste...

Türkiye'de satılan İsrail malı ürünler! Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte tam liste...

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları sonrasında tepkiler çığ gibi büyüyor. Vatandaşlar ülkemizde satışı yapılan İsrail mallarının hangileri olduğunu araştırmaya başladı. Boykot amaçlı araştırılan ürünlerin listesini haberimizde derledik. İşte, Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte İsrail malları tam liste...

Giriş Tarihi: 15.05.2021 01:43
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Türkiye'de satılan İsrail malı ürünler! Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte tam liste...

İsrail markalı ürünler hangileri? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları gündemde büyük etki yarattı ve vatandaşlar ülkemizdeki mallarını boykot etmek amacıyla neler olduğunu merak ederek öğrenmeye çalışıyor. İşte, Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte tam liste...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Türkiye'de satılan İsrail malı ürünler! Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte tam liste...

TÜRKİYE'DE SATILAN İSRAİL MARKA ÜRÜNLER

Giyim Sektörü: Timmy Hilfiger Nike Adidas Vakko Polo Ralph Lauren Parizyen Müjde Hugo Boss Calvin Klein Levi's Timberland Giorgio Armani Lee

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Türkiye'de satılan İsrail malı ürünler! Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte tam liste...

Gıda Sektörü: Danone Maggi Jacobs Banana McDonald's Burger King Knorr Calve Komili Becel Sırma Rama Sana First Sakız Falım Kraft Fritolay Milka Ruffles Doritos Lays Cheetos

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Türkiye'de satılan İsrail malı ürünler! Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte tam liste...

İçecek Sektörü: Coca Cola PEPSİ Yedigün Sprite Fanta Schweppes Damla Su Sırma Hayat Danone Cappy Meyve Su Sensun Akmina

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Türkiye'de satılan İsrail malı ürünler! Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte tam liste...

Temizlik Sektörü: Ace (Çamaşır Suyu) Air Wick Ajax Aldays Alo (Çamaşır Tozu) Ariel (Çamaşır Tozu) Axe Calgon Carrefour Cıf Clear (Şampuan) Clit Bang Colgate Dettol Domestos (Çamaşır Suyu)