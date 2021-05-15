Türkiye'de satılan İsrail malı ürünler! Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte tam liste...

İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları sonrasında tepkiler çığ gibi büyüyor. Vatandaşlar ülkemizde satışı yapılan İsrail mallarının hangileri olduğunu araştırmaya başladı. Boykot amaçlı araştırılan ürünlerin listesini haberimizde derledik. İşte, Marketlerde satılan İsrail markalı ürünler hangileri? İşte İsrail malları tam liste...