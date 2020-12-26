Yasaklar ne zaman bitecek? Kafeler ne zaman açılacak? 1 Ocak'ta lokantalar, restoranlar, kıraathaneler açılacak mı?

Son dakika... Yasaklar ne zaman kalkacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı mekanların faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Kafeler ve lokantalar sadece paket servis olarak hizmet veriyor. Kıraathaneler ise ikinci duyuruya kadar kapalı olacak. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala bu mekanların ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, yasaklar ne zaman bitecek? Kafeler ne zaman açılacak? 1 Ocak'ta lokantalar, restoranlar, kıraathaneler açılacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 16:46 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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