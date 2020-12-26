26 Aralık 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Yasaklar ne zaman bitecek? Kafeler ne zaman açılacak? 1 Ocak'ta lokantalar, restoranlar, kıraathaneler açılacak mı?

Yasaklar ne zaman bitecek? Kafeler ne zaman açılacak? 1 Ocak'ta lokantalar, restoranlar, kıraathaneler açılacak mı?

Son dakika... Yasaklar ne zaman kalkacak? Koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı mekanların faaliyetleri geçici süreliğine durdurulmuştu. Kafeler ve lokantalar sadece paket servis olarak hizmet veriyor. Kıraathaneler ise ikinci duyuruya kadar kapalı olacak. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala bu mekanların ne zaman açılacağı araştırılmaya başlandı. Peki, yasaklar ne zaman bitecek? Kafeler ne zaman açılacak? 1 Ocak'ta lokantalar, restoranlar, kıraathaneler açılacak mı? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 16:34 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 16:46
  • 1
  • 11
Yasaklar ne zaman bitecek? Kafeler ne zaman açılacak? 1 Ocak'ta lokantalar, restoranlar, kıraathaneler açılacak mı?

Son dakika... Yasaklar ne zaman bitecek? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, alınan tedbirlerin ardından vaka sayılarında önemli oranda düşüş kaydedildiğini açıkladı. Yılbaşı için geri sayım başlarken en çok merak edilenlerden biri de, kafe ve kıraathane gibi kapalı olan yerlerin hangi tarihte açılacağı oldu. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yasaklar ne zaman bitecek? Kafeler ne zaman açılacak? 1 Ocak'ta lokantalar, restoranlar, kıraathaneler açılacak mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 11
Yasaklar ne zaman bitecek? Kafeler ne zaman açılacak? 1 Ocak'ta lokantalar, restoranlar, kıraathaneler açılacak mı?

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Koronavirüs vaka sayısında düşüş devam ediyor. Alınan tedbirler vakaların düşmesinde önemli rol oynadı. Şimdi ise yasakların esnetilip esnetilmeyeceği merak ediliyor. Bu kapsamda kafe, restoran, lokanta ve kıraathanelerin ne zaman açılacağı araştırılıyor. Bir sonraki Kabine toplantısında konunun gündeme gelmesi bekleniyor. Resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 11
Yasaklar ne zaman bitecek? Kafeler ne zaman açılacak? 1 Ocak'ta lokantalar, restoranlar, kıraathaneler açılacak mı?

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin 25 Aralık tarihli günlük koronavirüs tablosuna göre, son 24 saatte 201 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 543 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 199 oldu, 256 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte, 35 bin 511 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 970 bin 803'e yükseldi. Toplam test sayısı 23 milyon 426 bin 941'e ulaştı, vaka sayısı 2 milyon 118 bin 255, vefat sayısı 19 bin 371, ağır hasta sayısı 4 bin 702 oldu.

  • 4
  • 11
Yasaklar ne zaman bitecek? Kafeler ne zaman açılacak? 1 Ocak'ta lokantalar, restoranlar, kıraathaneler açılacak mı?

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2 ventilatör doluluk oranı yüzde 40, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 3 bin 199 yeni hastamız var. Hasta ve vaka sayılarındaki düşüş etkisini hastane yükümüzde de göstermeye başladı. Ümidimiz bu iyileşmenin yakın zamanda kayıplarımızın sayısına da yansıması. Aşı kampanyası sonuna kadar tedbirde ısrar edelim."

  • 5
  • 11
Yasaklar ne zaman bitecek? Kafeler ne zaman açılacak? 1 Ocak'ta lokantalar, restoranlar, kıraathaneler açılacak mı?

Bakan Koca, BioNTech ile aşı anlaşmasının imzalandığını duyurdu

Bakan Koca, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen BioNTech aşısıyla ilgili anlaşmanın saat 04.30 itibarıyla imzalandığını bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yapılan anlaşmaya göre bu yıl için ayrılan, depolarda hazır beklediğini Prof. Dr. Uğur Şahin Hocamızın açıkladığı doz miktarı 550 bin dozdur. Bu miktarın Türkiye'ye yıl sonuna kadar ya da ocak ayı başında gelmesi beklenmektedir." bilgisini paylaştı.