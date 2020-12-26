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TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı

TBMM Genel Kurulu'nda Kitle İmha Silahlarının Finansmanına ilişkin Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı. İşte TBMM'deki arbede anı...

Giriş Tarihi: 26.12.2020 21:11 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 21:18
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TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı
TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı

TBMM Genel Kurulu Kitle İmha Silahlarının Finansmanına ilişkin Kanun Teklifi'nin ikinci bölümünü görüşmek üzere toplandı. Cumhuriyet Halk Partisi 'hak ihlallerine' yönelik grup önerisi verdi.

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TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı
TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı

Grup önerisi üzerine konuşan AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, CHP'nin amacının Türkiye'de hukuksuzluğun olduğu imajının yayılması olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin uluslar arası kuruluşlar ve mahkemeler nezdinde mahkum edilmesini sağlamak olduğunu iddia etti.

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TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı
TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı

Mesten, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı artık 'Cumhura ve Cumhurbaşkanı'na Hakaret Partisi'ne dönüşmüştür. Eğer amaç hakkın ve hakikatin ortaya çıkmasını sağlamak ve mağdurun hakkını korumak olsaydı, çocukları zorla dağa kaçırılmış Diyarbakır annelerine sahip çıkardınız. Eğer amaç hakkın ve hakikatin ortaya çıkmasını sağlamak olsaydı, kendi parti örgütlerinizde her gün bir yenisini duyduğumuz çocuk ve kadınlara karşı taciz ve tecavüzlerin peşine düşerdiniz" ifadelerini kullandı.

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TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı
TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, 18 yıllık AK Parti hükümetlerinde tek bayrak, tek millet, tek vatan, tek devlet ülküsü olduğunu söyleyerek, teröre boyun eğdirenin Cumhur ittifakı olduğunu kaydetti.

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TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı
TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı

CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un konuşması esnasında TBMM İdare Amiri Alpay Özalan, Özkoç'a tepki gösterdi. Bunun üzerine CHP milletvekilleri Özalan'a tepki gösterdiler.

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