TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı

Mesten, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin adı artık 'Cumhura ve Cumhurbaşkanı'na Hakaret Partisi'ne dönüşmüştür. Eğer amaç hakkın ve hakikatin ortaya çıkmasını sağlamak ve mağdurun hakkını korumak olsaydı, çocukları zorla dağa kaçırılmış Diyarbakır annelerine sahip çıkardınız. Eğer amaç hakkın ve hakikatin ortaya çıkmasını sağlamak olsaydı, kendi parti örgütlerinizde her gün bir yenisini duyduğumuz çocuk ve kadınlara karşı taciz ve tecavüzlerin peşine düşerdiniz" ifadelerini kullandı.