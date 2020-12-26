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TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı
TBMM Genel Kurulu'nda Kitle İmha Silahlarının Finansmanına ilişkin Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı. İşte TBMM'deki arbede anı...
Giriş Tarihi: 26.12.2020 21:11 Güncelleme Tarihi: 26.12.2020 21:18
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TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı
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TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı
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TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı
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TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı
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TBMM’de arbede! AK Parti ile CHP arasındaki tartışmaya HDP de karıştı