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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yasaklar ne zaman başlıyor? Bugün hangi mekanlar kapanacak? 20 Kasım açık ve kapalı olan yerler listesi Yasaklar ne zaman başlıyor? Bugün hangi mekanlar kapanacak? 20 Kasım açık ve kapalı olan yerler listesi Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası yurt genelinde bir takım önlemler alındı. Bu kapsamda bazı mekanların faaliyetleri geçici süreliğine durdurulurken, bazı mekanlara saat sınırlaması getirildi. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile kısıtlamanın detayları belli oldu. Peki, yasaklar ne zaman başlıyor? Bugün hangi mekanlar kapanacak? 20 Kasım açık ve kapalı olan yerler nereler? İşte yeni korona genelgesi... Giriş Tarihi: 20.11.2020 10:41 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 10:59
Yasaklar ne zaman başlıyor? Çin'de ortaya çıkan tüm dünyayı bir senedir kasıp kavuran koronavirüs salgınında mevsim değişimi ve sosyal mesafe kuralına uyulmaması nedenleriyle artış görülüyor. Salgının önüne geçilmesi için Türkiye'de bir takım önlemler alındı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Yeni kısıtlamaların ayrıntılarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, yasaklar ne zaman başlıyor? Bugün hangi mekanlar kapanacak? İşte 20 Kasım açık ve kapalı olan yerler listesi...
GALERİ DEVAM EDİYOR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Sokağa çıkma yasağı, 21 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10.00'a kadar, 22 Kasım Pazar günü saat 20.00'den 23 Kasım Pazartesi günü saat 05.00'e kadar uygulanacak.
Bu tarihlerden sonraki hafta sonlarında da uygulama, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.
İş yerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma, SGK kaydı gibi belgeleri ibraz eden çalışanlar ise bu uygulamadan istisna tutulacak.
YASAKLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı 18 Kasım tarihli genelgeye göre, yeni tedbirler 20 Kasım Cuma (bugün) saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.
BUGÜN HANGİ MEKANLAR KAPANACAK?
20 Kasım itibarıyla alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatlerinde açık olacak.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00- 20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
YASAKLAR NE ZAMAN KALKIYOR?
Sinema salonları 31 Aralık 2020 tarihine kadar, kahvehane, kıraathane, kır bahçesi, internet kafe/salonu, elektronik oyun salonları, bilardo salonları, lokaller ve çay bahçeleri ile halı sahaların faaliyetleri ise yeni bir karar alınıncaya kadar durdurulacak.
Sokağa çıkma kısıtlaması, yeni bir karar alınıncaya kadar, belirtildiği şekilde devam edecek.