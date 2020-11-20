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20 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Yapılan sınavlar iptal mi oldu? Okullarda 1. dönem sınavları ertelendi mi? MEB'den son dakika açıklaması geldi Yapılan sınavlar iptal mi oldu? Okullarda 1. dönem sınavları ertelendi mi? MEB'den son dakika açıklaması geldi Son dakika... Yapılan sınavlar iptal mi oldu? Yeni tip koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle okullarda eğitimin yıl sonuna kadar online yapılacağı kararlaştırıldı. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler ve velilerin en çok merak ettiği konular arasında sınavlar yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konu ile ilgili detayları açıkladı. Peki, yapılan sınavlar iptal mi oldu? Okullarda 1. dönem sınavları ertelendi mi? İşte merak edilenler... Giriş Tarihi: 20.11.2020 12:02 Güncelleme Tarihi: 20.11.2020 12:16
Son dakika... Yapılan sınavlar iptal mi oldu? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası bazı tedbirler gündeme geldi. Bunlardan biri de okullarda eğitimin yıl sonuna kadar online devam etmesi oldu. Eğitimin online yapılması kararının ardından en çok araştırılan konular arasında sınavlar yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapılan sınavlar ve 1 .dönem sınavları hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, yapılan sınavlar iptal mi oldu? Okullarda 1. dönem sınavları ertelendi mi? İşte merak edilenler...
GALERİ DEVAM EDİYOR YAPILAN SINAVLAR İPTAL Mİ OLDU?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada,
"Şimdiye kadar sınavların bir kısmı yapıldı. Bunların tamamı geçerli sayılacak." dedi. OKULLARDA 1. DÖNEM SINAVLARI İPTAL Mİ, NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yaptığı açıklamada,
"Çocuklar, sınavları erteleme sebebimiz, sağlığınızı koruma sorumluluğumuzdur. Sizin sorumluluğunuz dersleri takip edip tekrarlar yaparak bize yardımcı olmak. 1. dönem sınavlarınız 31 Aralık'tan sonra yapılacak. Unutmayın, iptal olmadı, sadece ertelendi. Okumaya, çalışmaya devam." dedi. UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğini açıkladı.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim ve öğretimin uzaktan eğitim yoluyla devam etmesine ilişkin esasları açıkladı. Bakan Selçuk, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan karar gereği, 20 Kasım Cuma gününden 4 Ocak Pazartesi gününe kadar resmi, özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim faaliyetlerine uzaktan eğitim yoluyla devam edileceğini açıkladı.