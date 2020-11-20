Son dakika... Yapılan sınavlar iptal mi oldu? Koronavirüs vaka sayısında görülen artış sonrası bazı tedbirler gündeme geldi. Bunlardan biri de okullarda eğitimin yıl sonuna kadar online devam etmesi oldu. Eğitimin online yapılması kararının ardından en çok araştırılan konular arasında sınavlar yer aldı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yapılan sınavlar ve 1 .dönem sınavları hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, yapılan sınavlar iptal mi oldu? Okullarda 1. dönem sınavları ertelendi mi? İşte merak edilenler...