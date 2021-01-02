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Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma kısıtlaması hangi tarihte kalkacak 2021? 1-2-3 Haziran'da yasak var mı?
Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 Mayıs sonrasıda tam kapanmanın bitmesi, ardından kademeli normalleşme adımını getirmişti. Tam normalleşme için 1 Haziran tarihi işaret edilmişti. Gözler bu hafta toplanacak Kabine toplantısına çevrildi. Masada salgın süreci, sokağa çıkma kısıtlaması ve mekanlar hakkında alınacak kararlar yer alıyor. İşte, Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma kısıtlaması hangi tarihte kalkacak 2021? 1-2-3 Haziran'da yasak var mı?
Giriş Tarihi: 27.05.2021 17:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 17:37
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