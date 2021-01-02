Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma kısıtlaması hangi tarihte kalkacak 2021? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma süreci 17 Mayıs tarihinde sona erdi ve kademeli normalleşme takvimi başladı. Başkan Erdoğan, tam normalleşme için 1 Haziran tarihini işaret etmişti. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni kararların ne zaman devreye alınacağını merak ediyor. İşte, Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma kısıtlaması hangi tarihte kalkacak 2021? 1-2-3 Haziran'da yasak var mı?