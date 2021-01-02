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Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma kısıtlaması hangi tarihte kalkacak 2021? 1-2-3 Haziran'da yasak var mı?

Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 17 Mayıs sonrasıda tam kapanmanın bitmesi, ardından kademeli normalleşme adımını getirmişti. Tam normalleşme için 1 Haziran tarihi işaret edilmişti. Gözler bu hafta toplanacak Kabine toplantısına çevrildi. Masada salgın süreci, sokağa çıkma kısıtlaması ve mekanlar hakkında alınacak kararlar yer alıyor. İşte, Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma kısıtlaması hangi tarihte kalkacak 2021? 1-2-3 Haziran'da yasak var mı?

Giriş Tarihi: 27.05.2021 17:37 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 17:37
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Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma kısıtlaması hangi tarihte kalkacak 2021? 1-2-3 Haziran'da yasak var mı?

Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma kısıtlaması hangi tarihte kalkacak 2021? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma süreci 17 Mayıs tarihinde sona erdi ve kademeli normalleşme takvimi başladı. Başkan Erdoğan, tam normalleşme için 1 Haziran tarihini işaret etmişti. Hal böyle olunca vatandaşlar yeni kararların ne zaman devreye alınacağını merak ediyor. İşte, Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma kısıtlaması hangi tarihte kalkacak 2021? 1-2-3 Haziran'da yasak var mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma kısıtlaması hangi tarihte kalkacak 2021? 1-2-3 Haziran'da yasak var mı?

YASAKLAR NE ZAMAN KALKACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD merkezli şirketlerin üst düzey yöneticilerinin iştirakiyle çevrimiçi gerçekleşen toplantıda yaptığı konuşmada, Kovid-19'la mücadeleye ilişkin, "Haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek, ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." dedi.

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Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma kısıtlaması hangi tarihte kalkacak 2021? 1-2-3 Haziran'da yasak var mı?

Sözlerine devam eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgına karşı en etkili yöntem olan aşı konusunda 29 milyon doza yaklaştık. Özellikle haziran ayında yoğun bir aşılama kampanyası yürüterek ülkemiz genelinde normalleşmeyi temin etmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

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Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma kısıtlaması hangi tarihte kalkacak 2021? 1-2-3 Haziran'da yasak var mı?

HAFTA İÇİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI VE SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığı, korona virus ile mücadele kapsamında "Tam Kapanma" sonrasında alınacak tedbirlerle ilgili, 81 İl Valiliğine "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlamaları hafta içi 21.00-05.00, hafta sonu Cuma günleri saat 21.00'den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00'te tamamlanacak şekilde uygulanacak.

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Yasaklar, kısıtlamalar ne zaman bitiyor? Sokağa çıkma kısıtlaması hangi tarihte kalkacak 2021? 1-2-3 Haziran'da yasak var mı?

AŞI YAPTIRAN 65 YAŞA YASAK KALKTI

65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz aşısını yaptırmış olanlar, 18 yaş altı gençler ve çocuklar için herhangi bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmezken, hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.