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Haberler Galeri Açılışını Başkan Erdoğan yapacak: Zonguldak'ın en büyük camisi! Dikkat çeken 'Ya Allah' yazısı

Açılışını Başkan Erdoğan yapacak: Zonguldak'ın en büyük camisi! Dikkat çeken 'Ya Allah' yazısı

Zonguldak'ta yapımı tamamlanan, kentin 6 bin kişilik en büyük camisi Uzun Mehmet Camisi'nin 4 Haziran'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılması bekleniyor. Caminin dış cephesine yerleştirilen Arapça 'Ya Allah' yazısı, Zonguldak'ta yerin metrelerce altından çıkan kömürün mermere işlenmesiyle yapıldı.

Giriş Tarihi: 27.05.2021 16:11 Güncelleme Tarihi: 27.05.2021 17:05
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Açılışını Başkan Erdoğan yapacak: Zonguldak'ın en büyük camisi! Dikkat çeken 'Ya Allah' yazısı

Milli Egemenlik Caddesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla 1,5 yıl önce inşaatına başlanan Uzun Mehmet Camisi, tamamlandı.

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Açılışını Başkan Erdoğan yapacak: Zonguldak'ın en büyük camisi! Dikkat çeken 'Ya Allah' yazısı

Peyzaj çalışmalarında sona gelinen camide ses ve ışık denemeleri de sona erdi. 71 metre yüksekliğinde 4 minare ve 41 metre kubbe yüksekliği bulunan caminin altında ayrıca 200 araçlık otopark bulunuyor.

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Açılışını Başkan Erdoğan yapacak: Zonguldak'ın en büyük camisi! Dikkat çeken 'Ya Allah' yazısı

12 bin metrekare olan proje alanının, 2 bin 500 metrekarelik cami bölümünün yanındaki diğer bölümlerinde çocuk parkları, gezi ve bisiklet yolu, basketbol sahası gibi sosyal alanlar bulunuyor.

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Açılışını Başkan Erdoğan yapacak: Zonguldak'ın en büyük camisi! Dikkat çeken 'Ya Allah' yazısı

1829 yılında taş kömürünü bulan Uzun Mehmet'in adı verilen cami, kentin en büyük camisi olma özelliğini taşıyor.

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Açılışını Başkan Erdoğan yapacak: Zonguldak'ın en büyük camisi! Dikkat çeken 'Ya Allah' yazısı

KÖMÜR, MERMERE İŞLENDİ

Öte yandan caminin dış cephesine yerleştirilen Arapça 'Ya Allah' yazısı, Zonguldak'ta yerin metrelerce altından çıkan kömürün mermere işlenmesiyle yapıldı.