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Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda cezaevi izinlerinin 2 ay uzatıldığı açıklanmıştı. Binlerce mahkum ve yakını açık cezaevi izinleri hakkında alınacak kararları yakından takip ediliyor. İşte, Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Giriş Tarihi: 27.05.2021 18:00
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Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Salgın sonrasında mahkumlara belirli sürede izin verilmişti. Daha sonra belirli aralıklarla izin sürelerine ek 2 ay uzatma gelmişti. Mayıs ayının son günlerinde açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

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Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

ADALET BAKANLIĞI AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ UZATILDI MI?

Açık cezaevi izinleri 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle daha uzatılmasına karar verilmişti.

Salgının devam etmesi halinde bu süre, Sağlık Bakanlığı'nın önerisi üzerine Adalet Bakanlığı tarafından her defasında 2 ayı geçmemek üzere 2 kez uzatılabilecek.

Böylelikle salgının sürmesi durumunda corona virüs izin süresinin en fazla 31 Temmuz 2021'e kadar uzatılabilmesi öngörülüyor.

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Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN SONA ERİYOR, UZATILDI MI?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlülerin izin sürelerinin 2 ay daha uzatıldığını açıkladı.

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Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden COVID-19 izniyle ilgili duyuru yapıldı.

Duyuruda 7242 sayılı kanun kapsamında bazı hükümlüler için uygulanan corona virüsü izninin 2 ay daha uzatıldığı belirtildi.

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Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?

Açık cezaevleri izinleri 31 Ocak 2021 tarihinden itibaren 2 ay süreyle uzatıldı. Buna göre, açık cezaevi izinleri 31 Mart 2021 tarihinde sona erecek.

CTE resmi duyurusu şu şekilde;