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Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Adalet Bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda cezaevi izinlerinin 2 ay uzatıldığı açıklanmıştı. Binlerce mahkum ve yakını açık cezaevi izinleri hakkında alınacak kararları yakından takip ediliyor. İşte, Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
Giriş Tarihi: 27.05.2021 18:00
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Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
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Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
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Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
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Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?
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Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?