Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Salgın sonrasında mahkumlara belirli sürede izin verilmişti. Daha sonra belirli aralıklarla izin sürelerine ek 2 ay uzatma gelmişti. Mayıs ayının son günlerinde açık cezaevi izinlerinin uzatılıp uzatılmayacağı merak ediliyor. Adalet Bakanlığı tarafından gelecek son dakika açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, Adalet Bakanlığı açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izinleri ne zaman bitiyor?