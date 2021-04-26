Yasaklar kimleri kapsıyor, kapsamıyor? Çalışanlara yasak var mı? İnşaat işçisi, fabrika işçisi yasaktan muaf mı?

Yasaklar kimleri kapsıyor, kapsamıyor? Çalışanlara yasak var mı? Sorularının cevapları araştırlan konular arasında yer alıyor. Erdoğan, yurt genelinde Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Ayrıca tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi. Yasak sürecinde kimlerin muaf olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, inşaat işçisi, fabrika işçisi yasaktan muaf mı?