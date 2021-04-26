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Yasaklar kimleri kapsıyor, kapsamıyor? Çalışanlara yasak var mı? İnşaat işçisi, fabrika işçisi yasaktan muaf mı?

Yasaklar kimleri kapsıyor, kapsamıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala alınacak önlemler merak edilirken, yeni kısıtlamalar gelip gelmeyeceği gündemin ilk sırasında yer alıyor. 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından kimlerin muaf olacağı merak ediliyor. İşte, yasaklar kimleri kapsıyor, kapsamıyor? Çalışanlara yasak var mı? İnşaat işçisi, fabrika işçisi yasaktan muaf mı?

Giriş Tarihi: 26.04.2021 20:10 Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 20:27
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Yasaklar kimleri kapsıyor, kapsamıyor? Çalışanlara yasak var mı? İnşaat işçisi, fabrika işçisi yasaktan muaf mı?

Yasaklar kimleri kapsıyor, kapsamıyor? Çalışanlara yasak var mı? Sorularının cevapları araştırlan konular arasında yer alıyor. Erdoğan, yurt genelinde Ramazan Bayramı'nı kapsayacak şekilde 3 hafta süreyle tam kapanma uygulanacağını duyurdu. Ayrıca tüm kurumlarda yüz yüze eğitime ara verildi, sınavlar ertelendi. Yasak sürecinde kimlerin muaf olacağı merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte, inşaat işçisi, fabrika işçisi yasaktan muaf mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yasaklar kimleri kapsıyor, kapsamıyor? Çalışanlara yasak var mı? İnşaat işçisi, fabrika işçisi yasaktan muaf mı?

YASAKLAR KİMLERİ KAPSIYOR, KAPSAMIYOR?

Tam kapanma açık olacak işletmelerin listesi ve kısıtlamadan muaf olacak kişiler İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle netlik kazanacak.

Merakla beklenen Kabine toplantısından yeni kısıtlama kararları çıktı. Bu kapsamda;

-29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar sürecek şekilde tam kapanmaya geçiiliyor.

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Yasaklar kimleri kapsıyor, kapsamıyor? Çalışanlara yasak var mı? İnşaat işçisi, fabrika işçisi yasaktan muaf mı?

-Şehirler arası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak ve şehirler arası toplu taşıma araçları yüzde 50 kapasiteyle çalışabilecek.

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Yasaklar kimleri kapsıyor, kapsamıyor? Çalışanlara yasak var mı? İnşaat işçisi, fabrika işçisi yasaktan muaf mı?

-Konaklama tesislerindeki rezervasyonlar, sokağa çıkma ve şehirlerarası seyahat kısıtlamaları için istisna teşkil etmeyecektir.

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Yasaklar kimleri kapsıyor, kapsamıyor? Çalışanlara yasak var mı? İnşaat işçisi, fabrika işçisi yasaktan muaf mı?

-Sürecin hedeflediğimiz sonuçları verebilmesi için kurallar en sıkı şekilde uygulanacak, tedbirlerin istismarına izin verilmeyecektir.