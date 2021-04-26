Yasaklar kimleri kapsıyor, kapsamıyor? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kabine toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan canlı yayında açıklamalarda bulundu. Ramazan Bayramı'na kısa süre kala alınacak önlemler merak edilirken, yeni kısıtlamalar gelip gelmeyeceği gündemin ilk sırasında yer alıyor. 29 Nisan ve 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından kimlerin muaf olacağı merak ediliyor. İşte, yasaklar kimleri kapsıyor, kapsamıyor? Çalışanlara yasak var mı? İnşaat işçisi, fabrika işçisi yasaktan muaf mı?
Giriş Tarihi: 26.04.2021 20:10Güncelleme Tarihi: 26.04.2021 20:27