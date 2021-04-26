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Tam kapanmada marketler açık mı, kapalı mı? Marketler ne zaman kapanacak? Pazarlar kurulacak mı?

Tam kapanmada marketler açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada tam kapanmaya geçileceğini ifade etti. İşte, Tam kapanmada marketler açık mı, kapalı mı? Marketler ne zaman kapanacak? Pazarlar kurulacak mı?

Giriş Tarihi: 26.04.2021 20:22
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Tam kapanmada marketler açık mı, kapalı mı? Marketler ne zaman kapanacak? Pazarlar kurulacak mı?

Tam kapanmada marketler açık mı, kapalı mı? Marketler ne zaman kapanacak? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısı kararlarına göre 3 haftalık tam kapanma uygulanacak. Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günlerde belirtilen saatlerde hizmet verebilecekler. İşte, marketler ne zaman kapanacak? Pazarlar kurulacak mı?

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Tam kapanmada marketler açık mı, kapalı mı? Marketler ne zaman kapanacak? Pazarlar kurulacak mı?

Tam kapanma kararı alındığını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "29 Nisan 2021 yani Perşembe akşamı saat 19:00'dan başlayıp 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 5'e kadar tam kapanmaya geçiyoruz.

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Tam kapanmada marketler açık mı, kapalı mı? Marketler ne zaman kapanacak? Pazarlar kurulacak mı?

Bu tarihler arasında kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Yeme içme sektörlerinde sadece paket servis ile hizmet verecekler.

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Tam kapanmada marketler açık mı, kapalı mı? Marketler ne zaman kapanacak? Pazarlar kurulacak mı?

Zincir marketler pazar günleri kapalı olacak diğer günlerde belirtilen saatlerde hizmet verebilecekler. Şehirlerarası seyahatlerin tamamı izne tabi olacak.

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Tam kapanmada marketler açık mı, kapalı mı? Marketler ne zaman kapanacak? Pazarlar kurulacak mı?

Şehirlerarası toplu ulaşım araçları yüzde 50 kapasite ile çalışacaklardır. Uzaktan çalışan kamu personelleri sokağa çıkma yasaklarına tabi olacaklar.