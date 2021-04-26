Tam kapanmada marketler açık mı, kapalı mı? Marketler ne zaman kapanacak? Pazarlar kurulacak mı?

Tam kapanmada marketler açık mı, kapalı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından yaptığı açıklamada tam kapanmaya geçileceğini ifade etti. İşte, Tam kapanmada marketler açık mı, kapalı mı? Marketler ne zaman kapanacak? Pazarlar kurulacak mı?

Giriş Tarihi: 26.04.2021 20:22 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL