Yasaklar 15 Ocak'ta kalkacak mı? Normalleşme ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde yeni tedbirler devreye sokuldu. Vatandaşlar her hafta düzenlenen Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarını yakından takip ediyor. Bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Ancak diğer yandan yasakların ne zaman sona ereceği ise sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Yasaklar 15 Ocak'ta kalkacak mı? Normalleşme ne zaman başlayacak? Kısıtlamalar bitti mi, kalktı mı?