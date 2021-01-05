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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Yasaklar için kritik tarih... Yasaklar 15 Ocak'ta kalkacak mı? Normalleşme ne zaman başlayacak? Kısıtlamalar bitti mi, kalktı mı? Yasaklar için kritik tarih... Yasaklar 15 Ocak'ta kalkacak mı? Normalleşme ne zaman başlayacak? Kısıtlamalar bitti mi, kalktı mı?
Yasaklar 15 Ocak'ta kalkacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde yeni tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Son dönemde günlük vaka sayılarında yaşanan azalma sonrasında gözler yeni kararara çevrildi. Kısıtlamaların kalkması için gözler Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarından çıkacak karara çevrildi. Kafeler, kahvehaneler, lokanlatalar ve halı sahalar için alınacak kararlar bekleniyor. İşte, Yasaklar 15 Ocak'ta kalkacak mı? Normalleşme ne zaman başlayacak? Kısıtlamalar bitti mi?
Giriş Tarihi: 05.01.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 16:31
Yasaklar 15 Ocak'ta kalkacak mı? Normalleşme ne zaman başlayacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs salgını sürecinde yeni tedbirler devreye sokuldu. Vatandaşlar her hafta düzenlenen Kabine ve Bilim Kurulu toplantılarını yakından takip ediyor. Bilindiği üzere hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Ancak diğer yandan yasakların ne zaman sona ereceği ise sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, Yasaklar 15 Ocak'ta kalkacak mı? Normalleşme ne zaman başlayacak? Kısıtlamalar bitti mi, kalktı mı?
GALERİ DEVAM EDİYOR YASAKLAR NE ZAMAN BİTECEK?
Sokağa çıkma yasağı ülke çapında devam ederken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 4 Ocak'ta yaptığı paylaşımda günlük tespit edilen yeni hasta sayısını açıkladı. Bakan Koca, paylaşımında "Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlerle elde ettiğimiz kazanımları kalıcı hale getirmeliyiz. Birlikte hareket edersek güçlüyüz." ifadelerini kullandı. Yasakların ne zaman biteceğine dair henüz resmi bir açıklama gelmemiş olsa da vatandaşların konuyla ilgili beklentileri sürüyor.
HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
30 Kasım 2020 tarihli genelgeye göre hafta içi akşam 21.00'den sabah 05.00'e kadar ve her hafta sonunu da kapsayacak şekilde cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı 05.00'e kadar yapılan sokağa çıkma yasağının getirilmesinin sıra bazı işletmelerin hizmetlerine ara verilmiş bazı işletmelerin de hizmetlerinde kısıtlamaya gidilmişti.
İçişleri Bakanlığı son olarak konuyla ilgili bir açıklama daha yaptı. Açıklamada Kovid-19 salgınıyla mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, bu kapsamda; hafta içi 21.00 ile 05.00 saatleri arasında, hafta sonu da cuma akşamı saat 21.00'den pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkmanın kısıtlandığı hatırlatıldı. Geçtiğimiz hafta sonuyla ilgili olarak da beşincisinin uygulandığı sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranda uyum sağladığı aktarıldı. Kısıtlama kararına uymayanlara ise idari veya adli işlem uygulandı.