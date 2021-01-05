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06 Ocak 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: 2021 Ocak ayı KYK bursu ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme takvimi belli oldu mu? Son dakika: 2021 Ocak ayı KYK bursu ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme takvimi belli oldu mu? Son dakika... KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? İlk üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatmasının ardından gözler Ocak ayı ödemelerine çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gerçekleştirilen ödemelerin tarihi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Ocak ayı KYK bursu ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme takvimi belli oldu mu? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 05.01.2021 16:39 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 16:39
Son dakika... 2021 Ocak ayı KYK ödemeleri ne zaman? 2020-2021 öğretim yılı için burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencilerinin Ekim ayından geçerli üç aylık burs-kredileri hesaplara yatırıldı Yeni yıla girmemiz ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de, Ocak ayı ödemeleri oldu. Peki, 2021 Ocak ayı KYK bursu ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme takvimi belli oldu mu? İşte haberin detayları...
GALERİ DEVAM EDİYOR 2021 OCAK AYI KYK BURSU NE ZAMAN YATACAK?
2021 Ocak ayı KYK burs-kredi ödeme takvimi henüz açıklanmadı. Ekim, Kasım, Aralık aylarına yönelik burs-krediler 28 Aralık'ta başlamıştı. Ödemeler, TC Kimlik numarasının sonu "0" olanlar 28 Aralık'ta, "2" olanlar 29 Aralık'ta, "4" olanlar 30 Aralık'ta, "6 ve 8" olanların 31 Aralık'ta yapılmıştı. Buna göre, 2021 Ocak ayı ödemelerinin de ay sonuna doğru yapılması bekleniyor.
KYK BURS ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, burs ücretleri ile ilgili şöyle dedi:
"Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550'den 650 TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan Yüksek Lisans'ı 1300 TL'ye, Doktora'da ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL'ye çıkarmış oluyoruz." ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
BURSTAN YARARLANAMAYACAK OLAN ÖĞRENCİLER
Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler,
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,