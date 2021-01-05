Son dakika: 2021 Ocak ayı KYK bursu ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme takvimi belli oldu mu?

Son dakika... KYK burs ve kredi ödemeleri ne zaman yapılacak? İlk üç aylık burs-kredi ödemelerinin hesaplara yatmasının ardından gözler Ocak ayı ödemelerine çevrildi. Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından gerçekleştirilen ödemelerin tarihi öğrenciler tarafından merak ediliyor. Konu hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 2021 Ocak ayı KYK bursu ne zaman yatacak? KYK burs ve kredi ödeme takvimi belli oldu mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 05.01.2021 16:39 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 16:39 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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