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Haberler Galeri Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?

Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?

Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma sürecinde 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Bu süreçte mekanlar paket servis hizmeti vermeye devam etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında yeni normalleşme adımlarının masaya yatırılacağını ifade etti. Hal böyle olunca vatandaşlar alınacak kararları yakından takip ediliyor. İşte, kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?

Giriş Tarihi: 11.05.2021 00:56 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 00:56
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Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?
Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?

Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma kararı kapsamında 29 Nisan 17 Mayıs tarihlerinde bu işletmelerin kapalı olacağı bildirilmişti. Restoran, lokanta ve kafelerin durumu bu süreçte yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından yeni normalleşmenin sinyallerinin verilmesi sonrasında atılacak adımlar merak ediliyor. İşte, kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?
Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda konunun ele alınması bekleniyor. Ancak daha önce yayınlanan genelgede kafelerin açılış tarihine yer verilmişti.

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Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?
Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?

Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarıldı.

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Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?
Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?

16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı) iş yerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyeceğine işaret edilen genelgede, bu süre içerisinde yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, hafta sonları ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği belirtildi.

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Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?
Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?

Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.