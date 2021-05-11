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Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?
Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma sürecinde 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya devam ediyor. Bu süreçte mekanlar paket servis hizmeti vermeye devam etti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısında yeni normalleşme adımlarının masaya yatırılacağını ifade etti. Hal böyle olunca vatandaşlar alınacak kararları yakından takip ediliyor. İşte, kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 00:56 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 00:56
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Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?
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Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?
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Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?
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Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?
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Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?