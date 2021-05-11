Yasaklar için kritik süreç... Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?

Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tam kapanma kararı kapsamında 29 Nisan 17 Mayıs tarihlerinde bu işletmelerin kapalı olacağı bildirilmişti. Restoran, lokanta ve kafelerin durumu bu süreçte yakından takip ediliyor. Başkan Erdoğan tarafından yeni normalleşmenin sinyallerinin verilmesi sonrasında atılacak adımlar merak ediliyor. İşte, kafeler, restoranlar, kahvehaneler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta mekanlar açılacak mı?