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Polis alımı son dakika... Polis alımı başvuruları ne zaman 2021? Üniversite, lise polis alımı tarihleri...

Polis alımı başvuruları ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 28. Dönem POMEM polis alımı için başvuru tarihi bekleniyor. POMEM ile Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından binlerce adayın kabülü için sınav tarihinin açıklanması bekleniyor. İşte, Polis alımı başvuruları ne zaman 2021? Üniversite, lise polis alımı tarihleri...

Giriş Tarihi: 10.05.2021 21:16
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Polis alımı son dakika... Polis alımı başvuruları ne zaman 2021? Üniversite, lise polis alımı tarihleri...

Polis alımı başvuruları ne zaman 2021? Üniversite, lise polis alımı tarihleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis olmak isteyen binlerce aday gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. 8.000 öğrenci alımının yapıldığı 27. Dönem POMEM sınavları Ön Sağlık Kontrolü aşamasıyla 15 Şubat 2021 tarihinde başlamıştı. 27. dönem POMEM'de parkur aşamasına gelindi. Gözler şimdi yeni alımların yapılacağı tarihe çevrildi. İşte, Polis alımı başvuruları ne zaman 2021? Üniversite, lise polis alımı tarihleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Polis alımı son dakika... Polis alımı başvuruları ne zaman 2021? Üniversite, lise polis alımı tarihleri...

28. DÖNEM POMEM SINAVI NE ZAMAN?

28. Dönem POMEM sınavına ilişkin yeni bir açıklama yapılmadı. Açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.

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Polis alımı son dakika... Polis alımı başvuruları ne zaman 2021? Üniversite, lise polis alımı tarihleri...

POMEM NEDİR?

POMEM, Emniyet Teşkilatının ihtiyacı olan polis memurlarını yetiştirmek üzere meslek eğitimi veren eğitim öğretim kurumlarıdır. 4 yıllık fakülte mezunlarından aranılan niteliklere sahip olanlara yapılan sınavlarda başarılı olan adaylara, 6 aydan az olmamak üzere eğitim verilir.

İstanbul (Arnavutköy), Mersin, Karabük, Bilecik, Karabük, Çankırı, Amasya (Merzifon), Bursa, Diyarbakır, Erzincan, Kırşehir, Trabzon ve Konya (Ereğli) olmak üzere toplam 36 okulda eğitim vermektedir.

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Polis alımı son dakika... Polis alımı başvuruları ne zaman 2021? Üniversite, lise polis alımı tarihleri...

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sağlık kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik sınav komisyonu aday değerlendirme ve seçme işlemini, adayın mevcut durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

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Polis alımı son dakika... Polis alımı başvuruları ne zaman 2021? Üniversite, lise polis alımı tarihleri...

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır.

Başarılı olmak için yüz tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.