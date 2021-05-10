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Polis alımı son dakika... Polis alımı başvuruları ne zaman 2021? Üniversite, lise polis alımı tarihleri...
Polis alımı başvuruları ne zaman 2021? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 28. Dönem POMEM polis alımı için başvuru tarihi bekleniyor. POMEM ile Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine önlisans, lisans veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından binlerce adayın kabülü için sınav tarihinin açıklanması bekleniyor. İşte, Polis alımı başvuruları ne zaman 2021? Üniversite, lise polis alımı tarihleri...
Giriş Tarihi: 10.05.2021 21:16
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