MEB son dakika: Sınavlar ne zaman, hangi tarihte olacak? Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi?

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir canlı yayın programında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim öğretim takvimi ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Selçuk sınavlar ile ilgili "Bir dönemde 3 sınav yapmamız gerekirken, tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Onların hayrına olmayan hiçbir şey yapmayız. Geleceği de düşünmek zorundayız." açıklamasında bulundu.