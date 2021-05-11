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MEB son dakika: Sınavlar ne zaman, hangi tarihte olacak? Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi?
Sınavlar ne zaman, hangi tarihte olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararları son dakika olarak açıklıyor. 3 Mayıs itibarıyla düzenlenmesi planlanan ilkokul, ortaokul ve lise sınavlarının ertelendiği duyuruldu. Veliler ve öğrenciler gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, 3 Mayıs itibarıyla düzenlenmesi planlanan ilkokul, ortaokul ve lise sınavlarının ertelendiği duyuruldu. İşte, sınavlar ne zaman, hangi tarihte olacak? Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi?
Giriş Tarihi: 11.05.2021 01:45
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