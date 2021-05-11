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MEB son dakika: Sınavlar ne zaman, hangi tarihte olacak? Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi?

Sınavlar ne zaman, hangi tarihte olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararları son dakika olarak açıklıyor. 3 Mayıs itibarıyla düzenlenmesi planlanan ilkokul, ortaokul ve lise sınavlarının ertelendiği duyuruldu. Veliler ve öğrenciler gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, 3 Mayıs itibarıyla düzenlenmesi planlanan ilkokul, ortaokul ve lise sınavlarının ertelendiği duyuruldu. İşte, sınavlar ne zaman, hangi tarihte olacak? Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi?

Giriş Tarihi: 11.05.2021 01:45
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MEB son dakika: Sınavlar ne zaman, hangi tarihte olacak? Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi?

Sınavlar ne zaman, hangi tarihte olacak? Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Bakan Ziya Selçuk bu kapsamda geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada detaylara değinmiş ve 2. Döneme ait sınavların yapılması planlanan tarihleri duyurmuştu. Öte yandan okulların ise 2 Temmuz tarihinde kapanacağını duyuran Selçuk, "Liselerde ikinci dönemde tek sınav olacak" açıklamasını yaptı. İşte, sınavlar ne zaman, hangi tarihte olacak? Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi?

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MEB son dakika: Sınavlar ne zaman, hangi tarihte olacak? Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi?

BAKAN SELÇUK'TAN ERTELENEN SINAVLARLA İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA!

Milli Eğitim Bakanlığı "Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim öğretim kurumlarında 29 Nisan 2021 Perşembe saat 17.00'den itibaren uzaktan eğitime başlanacaktır. Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." açıklamasında bulundu. Sınav tarihlerinin ilerleyen günlerde belli olması bekleniyor.

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MEB son dakika: Sınavlar ne zaman, hangi tarihte olacak? Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi?

LİSE SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Bir canlı yayın programında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk eğitim öğretim takvimi ile ilgili değerlendirmeler yaptı. Selçuk sınavlar ile ilgili "Bir dönemde 3 sınav yapmamız gerekirken, tek sınav yapıyoruz. Bizim bir not vermemiz gerekiyor. Hiç merak etmesinler. Onların hayrına olmayan hiçbir şey yapmayız. Geleceği de düşünmek zorundayız." açıklamasında bulundu.

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MEB son dakika: Sınavlar ne zaman, hangi tarihte olacak? Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi?

Kabine Toplantısı sonrası MEB sınavlarla ilgili açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Okullarda 3 Mayıs sonrasında yapılması planlanan dönem sınavları, 17 Mayıs 2021 sonrasına ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.

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MEB son dakika: Sınavlar ne zaman, hangi tarihte olacak? Lise sınavları ertelendi mi, iptal mi?

TÜM SINAVLAR ERTELENMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta başında Kabine Toplantısı sonrası alınan yeni tedbirleri açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüz yüze eğitime ara verilerek tüm sınavların ertelendiğini duyurmuştu. Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime geçiş ve sınavların ne zaman yapılacağı ile ilgili ayrıntıları paylaştı.