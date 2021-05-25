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Hakim ve Savcı yer değişikliği 2021: Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi...
Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. HSK Yaz kararnamesini açıkladı, adli yargıda 2 bin 582 idari yargıda 488 hakim ve savcının görev yeri değişti. Son dakika açıklamasının ardında yeni görev yerleri sorgulanmaya başladı. İşte, Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi...
Giriş Tarihi: 25.05.2021 17:58 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 18:08
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