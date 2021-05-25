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Haberler Galeri Hakim ve Savcı yer değişikliği 2021: Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi...

Hakim ve Savcı yer değişikliği 2021: Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi...

Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. HSK Yaz kararnamesini açıkladı, adli yargıda 2 bin 582 idari yargıda 488 hakim ve savcının görev yeri değişti. Son dakika açıklamasının ardında yeni görev yerleri sorgulanmaya başladı. İşte, Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi...

Giriş Tarihi: 25.05.2021 17:58 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 18:08
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Hakim ve Savcı yer değişikliği 2021: Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi...

Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı son dakika yaz kararnamesine göre 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Afyonkarahisar Başsavcısı Mustafa Çelenk, Diyarbakır Başsavcılığı'na atandı. İşte, Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hakim ve Savcı yer değişikliği 2021: Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi...

HSK Yaz kararnamesini açıkladı, adli yargıda 2 bin 582 idari yargıda 488 hakim ve savcının görev yeri değişti. Afyonkarahisar Başsavcısı Mustafa Çelenk, Diyarbakır Başsavcılığı'na atandı.

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Hakim ve Savcı yer değişikliği 2021: Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi...

TBMM, Hakimler Savcılar Kurulu'na (HSK) atanacak 7 üyeyi belirledi. Meclis'te 21 adaydan 7 üye seçimle belirlendi. Hsk'nın yeni üyeleri; Ergün şahin, Hamit Kocabey, Aysel Demirel, Bilal Temel, Ömür Topaç, Sinan Esen ve Cumhur Şahin.

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Hakim ve Savcı yer değişikliği 2021: Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi...

HSK 1. DAİRE BAŞKANI HALİL KOÇ'TAN AÇIKLAMA

HSK 1. Daire Başkanı Halil Koç, "Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesi olarak, 2021 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararname çalışmalarını tamamlamış olup birazdan HSK internet sitemizde yayımlanacaktır. Meslektaşlarımızın yeni görevlerini tebrik eder, başarılar dilerim, Hayırlı olsun" mesajını paylaştı. Halil Koç diğer mesajında ise, "2021 Yılı Adli ve İdari Yargı Ana kararnamemiz 2582 Adli, 488 İdari Yargı mensubu meslektaşımızı kapsamaktadır" dedi.

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Hakim ve Savcı yer değişikliği 2021: Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi...

7 İSİM BELİRLENDİ

Yargı teşkilatınca merakla beklenen HSK üye seçimleriyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. 13 üyeden oluşan HSK'nın başkanı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile doğal üyesi Adalet Bakan Yardımcısı Hasan Yılmaz dışındaki 11 üyenin görev süresi 7 Haziran'da dolacak. Buna göre, TBMM'de Karma Komisyon tarafından belirlenen 21 aday için oylama işlemi TBMM Genel Kurulunda yapıldı.