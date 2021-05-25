Hakim ve Savcı yer değişikliği 2021: Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi...

Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) yayımladığı son dakika yaz kararnamesine göre 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti. Afyonkarahisar Başsavcısı Mustafa Çelenk, Diyarbakır Başsavcılığı'na atandı. İşte, Hakim ve savcı atamaları nasıl oldu? İşte HSK yaz kararnamesi...