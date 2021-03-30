Hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var? Sorularının cevapları sorgulanan konular arasında ilk sırada yer alıyor. Dün düzenlenen Kabine toplantısı sonrasında yeni risk haritası belli oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir'inde arasında bulunduğu 58 ilin rengi kırmızıya döndü. Hal böyle olunca hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. İşte, hangi illerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı var? Çocukların sokağa çıkma yasağı...