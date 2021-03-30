Hafta sonu kısıtlaması ne zaman başlıyor? Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 3-4 Nisan'da...

Haft sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve ne zaman başlayacak? Milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı sorular yanıt buldu. Başkan Erdoğan'ın yeni kısıtlamalar ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, hafta sonu kısıtlaması ne zaman başlıyor? 3-4 Nisan Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte hafta sonu yasakları ile ilgili merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 15:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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