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Hafta sonu kısıtlaması ne zaman başlıyor? Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 3-4 Nisan'da...

Haft sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde ve ne zaman başlayacak? Milyonlarca vatandaşın merakla araştırdığı sorular yanıt buldu. Başkan Erdoğan'ın yeni kısıtlamalar ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile detaylar belli oldu. Peki, hafta sonu kısıtlaması ne zaman başlıyor? 3-4 Nisan Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte hafta sonu yasakları ile ilgili merak edilen her şey...

Giriş Tarihi: 30.03.2021 15:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2021 15:29
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Hafta sonu kısıtlaması ne zaman başlıyor? Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 3-4 Nisan'da...

Hafta sonu kısıtlaması ne zaman başlıyor? sorusu, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kabine toplantısının sona ermesinin ardından yeni kısıtlamaların detayları da belli oldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının kırmızı kategorideki illerde yeniden uygulnacağını duyurdu. Şimdi ise gözler kısıtlamaların hangi tarihte başlayacağına çevrildi. Peki, hafta sonu kısıtlaması ne zaman başlıyor? 3-4 Nisan Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde olacak? İşte cevaplar...

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Hafta sonu kısıtlaması ne zaman başlıyor? Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 3-4 Nisan'da...

HAFTA SONU KISITLAMASI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hemen şunu belirtelim ki, kısıtlama ile ilgili alınan yeni kararlar bu hafta itibarıyla geçerli olacak. Buna göre kırmızı kategorideki illerde sokağa çıkma yasağı 2 Nisan Cuma günü saat 21.00'de başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp 5 Nisan Pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanacak.

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Hafta sonu kısıtlaması ne zaman başlıyor? Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 3-4 Nisan'da...

Düşük risk grubunda yer alan iller: Şırnak. (1 İl).

Orta risk grubunda yer alan iller: Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl).

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Hafta sonu kısıtlaması ne zaman başlıyor? Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 3-4 Nisan'da...

Yüksek risk grubunda yer alan iller: Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl).

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller: Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl).

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Hafta sonu kısıtlaması ne zaman başlıyor? Cumartesi-Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 3-4 Nisan'da...

KOVİD-19 RİSK GRUBU DEĞİŞEN İLLERİN TEDBİRLERİ DE DEĞİŞTİ

Sağlık Bakanlığının açıkladığı Kovid-19 verileriyle hazırlanan yeni risk haritasına göre, çok yüksek riskli grubunu gösteren kırmızı kategorideki illerin sayısı, nüfusun yüzde 80'ini oluşturan 58 şehre ulaştı.

Çok yüksek ve yüksek riskli 70 ilde, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, cumartesi ve pazar günleri uygulanacak.